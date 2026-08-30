(Cró) El Athletic ahonda el mal momento del Celta y el Deportivo bate a un desafortunado Valencia

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El Athletic Club aplacó su mal inicio en LaLiga EA Sports 2026-2027 con una buena y lucida victoria por 0-2 en su visita a un RC Celta que no da con la tecla en su arranque, mientras que el Deportivo de A Coruña estrenó su casillero de victorias tras batir con solvencia a un discreto y desafortunado Valencia CF, en partidos correspondientes a la tercera jornada del campeonato disputados este domingo.

En Vigo, el RC Celta no pudo sumar nada y encajó su segunda derrota seguida como local tras la de hace unos días tras caer ante el mejor Athletic Club de la temporada, sobre todo en los primeros 45 minutos, donde fue de menos a más, y donde no echó de menos a un Nico Williams que partió desde el banquillo.

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El conjunto local arrancó mejor y pudo haber cambiado el destino del partido sin Williot Swedberg hubiese acertado en su clara ocasión ante Unai Simón, pero a partir de ahí con el paso de los minutos, los 'leones' fueron muy superiores con muy buen fútbol, sobre todo de Oihan Sancet que tuvo el 0-1 en sus botas tras una gran acción personal.

Sin embargo, otra acción individual, de Alex Berenguer, que dibujó un gran golpeo lejos del alcance de Ionut Radu terminó por desatar a un Athletic que a partir de ahí fue amo y señor del choque. El Celta quedó 'tocado', más aún cuando Robert Navarro firmó el 0-2 dos minutos después para un equipo que pudo hacer más goles al descanso, con el portero local evitándolo con una gran parada ante Iñaki Williams.

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El equipo de Claudio Giráldez, pese a su poco juego, se pudo meter en el choque antes del descanso con un cabezazo al larguero de Ferrán Jutglà y tras el paso por los vestuarios, el técnico gallego metió cuatro cambios, entre ellos Iago Aspas y Miguel Román, para intentar la mejora.

Sin embargo, el Athletic Club controló bien la situación pese a ceder el dominio e incluso Sancet perdonó una ocasión muy clara para hacer el 0-3. El Celta lo intentó hasta el final, con un cabezazo de Carl Starfelt que se fue por poco como mejor ocasión, pero no encontró premio ante un rival donde Nico Williams perdonó también un mano a mano, pero que se marchó con sus tres primeros puntos ligueros de la temporada para coger aire y no arrojar dudas sobre el proyecto de Edin Terzic.

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EL DEPORTIVO SE IMPONE A UN DISCRETO VALENCIA

Por su parte, el ABANCA Riazor vivió la primera victoria del Deportivo de A Coruña en Primera División ocho años después y lo hizo tras batir por 3-1 a un Valencia CF que no dejó su mejor imagen y que además se topó con el infortunio en forma de autogoles.

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Con la grada en silencio en señal de protesta hacia la directiva durante una decena de minutos, el final de esta acción despertó definitivamente a un 'Depor' que le metió mucha intensidad ante un rival contemplativo y que se vio muy pronto con mucha desventaja tras un gol en propia meta de César Tárrega tras un saque de banda y otro en un gran contragolpe de Pierre-Emerick Aubameyang, que definió a la perfección por encima de Stole Dimitrievski tras superar a una defensa poco contundente.

El delantero gabonés hizo su tercer gol en el campeonato y fue una auténtica pesadilla para los centrales de un Valencia que se metió en el partido gracias a un regalo de Bright Ede que cruzó inocentemente un balón al área que le cayó a Sadiq Umar que fusiló a Leo Román. Antes del descanso, Aubameyang pudo ampliar la ventaja y Javi Guerra poner las tablas.

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Tras el paso por los vestuarios, el conjunto de Carlos Corberán trató de mejorar y dominó algo más, aunque sin crear verdaderas ocasiones de peligro. Sí la tuvieron los locales, con Dimitrievski evitando el tanto ante Aubameyang, aunque el guardameta macedonio no pudo hacer nada cuando Moctar Diakhaby introdujo también el balón en su portería en su intento de cortar un centro de Nsongo Bil. Corberán metió cambios ofensivos en busca de la remontada, pero el Deportivo no tuvo excesivos problema para amarrar tres valiosos puntos.