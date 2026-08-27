Soltour reduce un 70% sus tiempos de gestión operativa tras implantar inteligencia artificial en sus procesos

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El turoperador Soltour ha anunciado la implementación de herramientas de inteligencia artificial y automatización en su estructura operativa en Madrid, logrando reducir hasta un 70 % los tiempos de gestión en departamentos clave como Operaciones y Contact Center.

La compañía ha optimizado procesos mecánicos entre los que destacan la validación de fichas de hotel -con recortes de tiempo de hasta el 70%-- y la gestión de Stop Sales o cierres de ventas, cuyos plazos de tramitación se han reducido entre un 50% y un 60%.

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El objetivo de esta transformación es liberar a los equipos de tareas burocráticas para centrar sus recursos en el soporte directo a las agencias de viajes.

Desde la dirección comercial de Soltour han señalado que el uso de la tecnología busca responder a la sobreinformación digital del mercado actual, devolviendo el protagonismo a la recomendación experta y al acompañamiento personalizado.

La firma desarrolla además nuevas soluciones basadas en IA que prevén acortar entre un 20% y un 30% los tiempos de resolución de consultas de las agencias asociadas.

"La tecnología debe ser siempre una aliada que facilite el trabajo de las personas", explica el director comercial de Soltour, Luis Santos.