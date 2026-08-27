La española Cristina Bucsa se despide de Monterrey en octavos de final

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La tenista española Cristina Bucsa ha sido eliminada este miércoles en los octavos de final del torneo de Monterrey (México), de categoría WTA 500 y que se disputa sobre pista dura, después de perder por 6-4 y 7-5 ante la checa Darja Vidmanova.

Bucsa, actual número 40 del ranking mundial, empezó el partido con un 'break' tempranero, pero Vidmanova se lo devolvió enseguida y dejó claro que ninguna de las dos contendientes estaban finas al saque. De hecho, casi todos los juegos fueron roturas y la checa supo gestionar la renta que había logrado desde el 4-2 hasta cerrar el primer set en 50 minutos.

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Al inicio del segundo set, Vidmanova ganó su servicio inaugural y de nuevo quebró el de la cántabra, pero no consolidó esa ventaja y a partir de entonces ya sí que ambas se pusieron las 'pilas' con sus servicios (2-2, 3-3, 4-4). Bucsa llegó a adelantarse en el marcador (4-5), pero la centroeuropea reaccionó de inmediato y remontó hasta sellar su triunfo.