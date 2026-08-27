Petrobras amortizará anticipadamente tres bonos con un valor agregado de 917,9 millones de euros

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La petrolera estatal brasileña Petrobas ha anunciado este jueves que su filial Petrobras Global Finance amortizará anticipadamente tres bonos con un valor agregado de 1.081 millones de dólares (927,9 millones de euros).

Según la nota de prensa, los instrumentos emitidos vencían en 2028, pero, finalmente, serán liquidados por The Bank of New York Mellon el próximo 25 de septiembre. Los bonos tienen un rendimiento del 5,999%.

El importe de compensación, más los intereses devengados, vencerá y será pagadero en dicha fecha. Los intereses dejarán de devengarse a partir del 25 de septiembre. Tras la amortización, los bonos y la garantía correspondiente de Petrobras quedarán cancelados y se extinguirá cualquier obligación derivada de los mismos.

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A principios de este mes, Petrobras informó de que obtuvo 16.627 millones de dólares (14.272 millones de euros) en el primer semestre de 2026, un 55,3% más que hace un año. Las ventas repuntaron un 35,7%, hasta los 57.142 millones de dólares (49.049 millones de euros).