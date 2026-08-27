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Samsung Galaxy S26 FE: la nueva experiencia insignia, centrada en lo que más importa PR Newswire CIUDAD DE MÉXICO, 27 de agosto de 2026 Galaxy S26 FE, el primero de la línea Galaxy S26 en lanzarse con One UI 9, combina capacidades de cámara avanzadas con la última Galaxy AI CIUDAD DE MÉXICO, 27 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Samsung Electronics anunció hoy el nuevo Galaxy S26 FE, la más reciente incorporación a la familia Galaxy S26 y el primero de la línea en lanzarse con One UI 9, lo que llevará las más recientes experiencias premium de Galaxy a más usuarios desde el primer día. Con capacidades de cámara mejoradas y una Galaxy AI más consciente del contexto, este smartphone eleva la forma en que los usuarios capturan, crean y se conectan cada día. Así, Galaxy S26 FE lleva la icónica experiencia Galaxy S hacia adelante con un diseño basado en lo que los usuarios más valoran en un dispositivo delgado y ligero.

"Galaxy S26 FE está diseñado específicamente para ofrecer las fortalezas distintivas de la serie Galaxy S, asegurando que cada función marque una diferencia significativa en la vida cotidiana de los usuarios", afirmó Jay Kim, vicepresidente ejecutivo y director de Customer Experience Office, Mobile eXperience Business de Samsung Electronics. "Repleto de las populares experiencias de cámara y AI de Galaxy, respaldado por la más reciente versión de One UI 9, el Galaxy S26 FE cobra vida como una opción ideal para quienes saben exactamente lo que más les importa". Captura más nítida, edición sin esfuerzo Galaxy S26 FE ofrece una experiencia fotográfica1 más completa, desde la captura hasta la edición, gracias a una cámara trasera triple mejorada y un procesamiento de imagen avanzado que ayuda a los usuarios a capturar y perfeccionar los momentos importantes, ya sea fotografiando escenas estáticas o escenas de acción rápida.· My FanCam2, presentada por primera vez en los últimos dispositivos plegables Galaxy, ahora está disponible en Galaxy S26 FE. Esta función rastrea automáticamente a una persona seleccionada y la mantiene centrada, reencuadrando el video de manera inteligente a medida que la escena se mueve, para que los usuarios puedan convertir momentos dinámicos en contenido listo para compartirse en redes sociales con menos edición manual. · Para video, Super Steady3 con Horizontal Lock, una de las funciones favoritas entre los usuarios de Galaxy S26, ayuda a capturar imágenes más fluidas y niveladas al grabar actividades de rápido movimiento, momentos de viaje y escenas cotidianas sobre la marcha. · Galaxy S26 FE admite zoom óptico de 3x, lo que brinda a los usuarios mayor confianza al tomar fotografías a distancia. Para selfies, una cámara frontal mejorada de 12 MP4 captura más en cada encuadre, lo que facilita la toma de fotos grupales. · Nightography, una de las funciones icónicas de la serie Galaxy S, ayuda a los usuarios a capturar imágenes brillantes y nítidas con poca luz, conservando los detalles incluso en las escenas más difíciles.5 · Incluso después de que el momento haya pasado, Photo Assist6 facilita el retoque de imágenes mediante indicaciones en lenguaje natural, desde ajustar la iluminación hasta añadir nuevos elementos y restaurar partes faltantes. Además, las ediciones se pueden revisar paso a paso y modificar o deshacer sobre la marcha. · Con Gemini Omni7, los usuarios pueden crear y editar fácilmente clips de video a partir de fotos y videos de su Galería, convirtiéndolos en videos pulidos y listos para compartir. Galaxy AI, siempre un paso adelante Impulsado por la última versión de One UI 9, Galaxy S26 FE ofrece una gama de experiencias de Galaxy AI8 intuitivas y conscientes del contexto que facilitan la vida cotidiana, para adaptarse a las rutinas de los usuarios y mantenerlos informados y organizados. También maneja tareas cotidianas de manera más rápida y fluida en nombre del usuario.· Now Brief actualizado9, presentado por primera vez en la serie Galaxy S25, es ahora aún más personalizado gracias a tarjetas de resumen personalizables, como las de información climática y de bienestar. Ahora los usuarios pueden crear sus tarjetas con una simple instrucción, lo que hace que Now Brief sea más relevante a lo largo del día. · Now Nudge10 se ha ampliado para incluir aplicaciones y notificaciones de terceros, con lo que muestra sugerencias oportunas y relevantes durante más tiempo del día. Así, los usuarios pueden convertir fácilmente las ideas en acciones y gestionar las rutinas diarias con menos fricción. · Circle to Search con Google11 ahora permite a los usuarios buscar varios elementos en una imagen a la vez, lo que facilita identificar productos, lugares, objetos y más en un solo paso. Diseñado para seguir el ritmo todo el día Galaxy S26 FE incorpora mejoras significativas en los aspectos esenciales del día a día en los que los usuarios más confían, como una batería de larga duración y una pantalla brillante diseñada para el trabajo, el entretenimiento y la creatividad, desde la mañana hasta la noche.· Una batería de larga duración12 permite a los usuarios seguir adelante con su día, manteniendo el diseño elegante y refinado de la línea Galaxy S26. Los usuarios pueden alcanzar hasta un 70% de carga en aproximadamente 30 minutos con el adaptador de 45 W13, para recargar el dispositivo rápidamente y mantener la conexión por más tiempo. · Una pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas14 con unafrecuencia de actualización de hasta 120 Hz ofrece imágenes fluidas e inmersivas con mayor brillo, resolución y claridad para transmitir contenido en streaming, jugar, navegar y realizar trabajos creativos. Los usuarios que elijan Galaxy S26 FE como su próximo dispositivo sentirán la potencia de la experiencia Galaxy desde el primer día. La función Smart Switch mejorada ayuda a los usuarios a configurar sus dispositivos más fácilmente, para que el cambio a Galaxy se sienta como una cálida bienvenida. Mientras tanto, las actualizaciones de software a largo plazo y Samsung Care+ brindan mayor confianza con el tiempo.· Smart Switch mejorado15 hace que cambiarse a Galaxy sea más fácil que nunca. Tanto desde un dispositivo Android como desde uno con iOS, los usuarios pueden escanear un código QR para transferir datos de forma inalámbrica (desde contraseñas y claves de acceso hasta el historial de llamadas, la configuración de accesibilidad y los datos de la eSIM) sin necesidad de aplicaciones adicionales y con un menor tiempo de configuración. · Galaxy S26 FE está construido para durar, con siete generaciones de actualizaciones del sistema operativo y siete años de actualizaciones de seguridad16, lo que permite a los usuarios disfrutar de las funciones más recientes con confianza durante los próximos años. · Para mayor tranquilidad, Samsung Care+17 ofrece una cobertura integral optimizada para las necesidades de los usuarios, incluyendo beneficios personalizados que protegen el valor del dispositivo. Con One UI 9, el nuevo centro de configuración de Garantía y cuidado también facilita la inscripción, el acceso y la gestión de Samsung Care+, junto con otros servicios de asistencia para el dispositivo. · Una prueba gratuita de 6 meses de Google AI Pro18 ofrecerá capacidades de IA ampliadas y 5 TB de almacenamiento en la nube, por un valor de 19.99 USD al mes. En conjunto, estas mejoras ofrecen las experiencias Galaxy en las que los usuarios confían a diario, todo ello en un dispositivo cuidadosamente diseñado. Disponibilidad Galaxy S26 FE estará disponible a partir del 4 de septiembre en mercados seleccionados en los colores Blueberry, Graphite y Pistachio19. Para más información sobre la serie Galaxy S26 FE, visita: Samsung Newsroom o Samsung.com. Acerca de Samsung Electronics Co., Ltd. Samsung inspira al mundo y da forma al futuro con ideas y tecnologías transformadoras. La compañía está redefiniendo el mundo de los televisores, smartphones, wearables, tablets, electrodomésticos digitales, sistemas de red y soluciones de memoria, LSI de sistemas, semiconductores y LED. Para conocer las últimas noticias, visite la Sala de Prensa de Samsung en news.samsung.com. 1 En comparación con el Galaxy S25 FE.2 La función My FanCam requiere iniciar sesión en una Samsung Account. La disponibilidad puede variar según el video. No compatible si no hay una persona a quien rastrear. No se garantiza la precisión de los resultados.3 Los resultados de Super Steady pueden variar según el método de edición y/o las condiciones de captura.4 En comparación con el Galaxy S25 FE. (FOV 80˚)5 En comparación con el Galaxy S25 FE. Los resultados pueden variar según las condiciones de luz y/o las condiciones de captura, incluyendo múltiples sujetos, estar fuera de foco o sujetos en movimiento.6 Photo Assist puede requerir una conexión a red e iniciar sesión en una Samsung Account. La disponibilidad del servicio puede variar según el país, el idioma o el modelo del dispositivo. Photo Assist puede generar una foto redimensionada. Se superpone una marca de agua visible en la imagen resultante al guardarla para indicar que la imagen es generada por AI. No se garantiza la precisión y confiabilidad del resultado generado.7 Gemini Omni requiere una suscripción elegible a Google AI Pro. El Galaxy S26 FE incluye una prueba de 6 meses de Google AI Pro para usuarios elegibles. La disponibilidad de la oferta, el período de canje, las funciones compatibles y los términos de la suscripción pueden variar según el país, la región, el idioma, el modelo del dispositivo y la cuenta. Se pueden aplicar cargos después del período de prueba a menos que se cancele. Google AI Pro y Gemini Omni son marcas comerciales de Google LLC.8 Puede ser necesario iniciar sesión en una Samsung Account para utilizar ciertas funciones de AI. Samsung no promete, asegura ni garantiza la exactitud, integridad o confiabilidad de los resultados proporcionados por las funciones de AI. La disponibilidad de las funciones de Galaxy AI puede variar según el país, la región, el sistema operativo/versión de One UI, el modelo de dispositivo o el operador telefónico.9 La función Now Brief requiere iniciar sesión en una Samsung Account. Las funciones y características disponibles pueden variar según el país, la región, el idioma, el modelo del dispositivo y las aplicaciones. Algunas funciones pueden requerir una conexión a red. El contenido informativo personalizado que se proporciona se basa únicamente en la información personal para la cual el usuario ha dado su consentimiento. No se garantiza la precisión de los resultados generados.10 La función Now Nudge requiere iniciar sesión en una Samsung Account. Las funciones y características disponibles pueden variar según el país, la región o el idioma. El aviso en pantalla está disponible actualmente con Samsung Messages y ciertas aplicaciones de mensajería de terceros, incluyendo Google Messages, Google Chat, KakaoTalk, LINE, Signal, Tango, NTT Docomo Message y KDDI Message. Basado en la disponibilidad en el momento del lanzamiento del producto. Puede cambiar sin previo aviso. Compartir fotos en Now Nudge funciona analizando el contenido de la imagen disponible. No se garantiza la precisión de los resultados.11 Circle to Search es una marca comercial de Google LLC. Disponible en dispositivos seleccionados y requiere conexión a internet. Funciona en aplicaciones y superficies compatibles. Los resultados pueden variar según las coincidencias visuales. Verifique la precisión de las respuestas.12 Valor típico probado bajo condiciones de laboratorio de terceros. El valor típico es el valor promedio estimado considerando la desviación en la capacidad de la batería entre las muestras de batería probadas bajo el estándar IEC 61960. La capacidad nominal es de 4,900 mAh para el Galaxy S26 FE.13 El Galaxy S26 FE admite carga por cable de hasta 45 W. El adaptador de corriente de 45 W se vende por separado. Utiliza solo cargadores y cables aprobados por Samsung.14 Medida en diagonal, la pantalla del Galaxy S26 FE es de 6.7 pulgadas como un rectángulo completo y de 6.5 pulgadas si se tienen en cuenta las esquinas redondeadas; el área visible real es menor debido a las esquinas redondeadas y al orificio de la cámara.15 Las transferencias por cable desde dispositivos Android™ requieren que el dispositivo receptor tenga Android™ 6.0 o posterior y que el dispositivo emisor tenga Android™ 6.0 o posterior. Las transferencias se pueden completar sin un cable a través de una conexión inalámbrica. Para conexiones inalámbricas, el dispositivo receptor debe tener Android™ 6.0 o posterior y el dispositivo emisor debe tener Android™ 6.0 o posterior. Abra Smart Switch Mobile en "Configuración" en el dispositivo Galaxy receptor o descargue la aplicación Smart Switch Mobile desde la Galaxy Store. Los datos, el contenido y las aplicaciones disponibles para transferir pueden variar según el método de transmisión. Las transferencias por cable desde iOS requieren que el dispositivo receptor tenga Android™ 17 o posterior y One UI 9 o posterior, y que el dispositivo emisor tenga iOS 26.6 o posterior. Las transferencias se pueden completar sin un cable a través de una conexión inalámbrica. Para conexiones inalámbricas, el dispositivo receptor debe tener Android™ 17 o posterior y el dispositivo emisor debe tener iOS 26.6 o posterior. La disponibilidad de la transferencia de eSIM puede variar según el operador. Se puede encontrar una lista detallada de los operadores disponibles en https://samsung.com/esim-support.16 El Galaxy S26 FE admitirá siete generaciones de actualizaciones de sistema operativo (SO) y siete años de actualizaciones de seguridad a partir de la fecha de lanzamiento mundial. El momento de las actualizaciones de SO y las actualizaciones de seguridad puede variar según el modelo del dispositivo, el proveedor de red o el mercado.17 Aplican términos y condiciones. La cobertura, el tipo de servicio y los detalles de la promoción de Samsung Care+ pueden variar según el país/región y se puede aplicar un deducible (tarifa de servicio). Para ser elegible para el beneficio de la promoción Samsung Care+, puede ser necesario registrarse. Para obtener información detallada sobre Samsung Care+, visita https://www.samsung.com/samsung-care-plus/. Atención en casa y en el extranjero: cuando necesite servicios de Samsung Care+ durante su viaje, comuníquese con el centro de servicio al cliente local del país/región que visita con anticipación para conocer la disponibilidad de Samsung Care+.18 Gemini es una marca comercial de Google LLC. Aplican términos. Al suscribirse, acepta los términos de Google One, los créditos de AI y las ofertas. La oferta finaliza el 1 de agosto de 2027 a las 11:59 p. m. PT. Solo disponible para mayores de 18 años. A menos que se cancele antes, Google One cobrará $19.99 USD/mes después de que finalice la prueba. Cancele en cualquier momento. La devolución del dispositivo comprado puede resultar en la cancelación de la suscripción. Consulta los términos completos en https://one.google.com/.19 La disponibilidad de colores puede variar según el p Especificaciones Galaxy S26 FE Pantalla FHD+ de 6.7 pulgadas

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Pantalla Dynamic AMOLED 2X

Frecuencia de actualización de 120Hz

1.900 nits Dimensiones y peso 161.6 x 76.9 x 7.4, 193g Cámara Cámara ultra gran angular de 12 MP

● F2.2, FOV 123˚

Cámara gran angular de 50 MP

● OIS F1.8, FOV 84˚

Cámara teleobjetivo de 8 MP

● Zoom óptico 3x, zoom digital de hasta 30x, OIS F2.4, FOV 32˚

Cámara frontal de 12 MP

● F2.2, FOV 85˚ Procesador Exynos 2500 (3nm AP) Memoria y Almacenamiento 8 + 256GB

*Las opciones de almacenamiento y la disponibilidad pueden variar según el operador, el país o la región. La disponibilidad real de almacenamiento puede variar en función del software preinstalado. Batería 4,900mAh

* Valor típico probado en condiciones de laboratorio de terceros. El valor típico es el valor promedio estimado considerando la desviación en la capacidad de la batería entre las muestras probadas bajo la norma IEC 61960. La capacidad nominal (mínima) es de 4,755 mAh. La duración real de la batería puede variar según el entorno de la red, los estándares de uso y otros factores. Carga* Carga por cable de 45 W*: Hasta un 70% de carga en unos 30 minutos con un adaptador de 45W**

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Carga inalámbrica superrápida 15W ***

Wireless PowerShare****

*Carga por cable compatible con QC2.0 y AFCPD.

**El adaptador de corriente de 45W se vende por separado. Utiliza únicamente cargadores y cables aprobados por Samsung.

***Carga inalámbrica compatible con WPC.

****Limitado a los smartphones de Samsung u otras marcas con carga inalámbrica Qi, como Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Flip8, S26 series, Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7, S25 edge, S25 series, Galaxy Z Fold 6, Z Flip6, S24 series, Z Fold5, Z Flip5, S23 series, Z Fold4, Z Flip4, S22 series, Z Fold3, Z Flip3, S21 series, Z Fold2, Note20 Ultra, Note20, S20 series, Z Flip 5G, Z Flip, Note10+, Note10, S10 5G, S10+, S10, S10e, S10 Lite, Fold, S9, S9+, S8, S8+, S8 Active, S7, S7 edge, S7 Active, S6, S6 edge, S6 Active, S6 edge+, Note9, Note8, Note FE y Note5. Solo disponible con ciertos dispositivos portátiles Samsung Galaxy como Galaxy Buds3, Buds3 Pro, Buds FE, Buds2 Pro, Buds2, Buds Pro, Buds Live, Galaxy Watch Ultra, Watch6, Watch5, Watch 5 Pro, Watch4, Watch4 Classic, Watch3, Watch Active2, Watch Active, Gear Sport, Gear S3, Galaxy Watch y Galaxy Buds. Si la carga de la batería es inferior al 30%, es posible que PowerShare inalámbrico no funcione. Puede no funcionar con ciertos accesorios, fundas, dispositivos de otras marcas o algunos wearables de Samsung. Puede afectar a la recepción de llamadas o a los servicios de datos, dependiendo del entorno de la red. SO Android 17

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One UI 9 Red y conectividad 5G,* LTE,**, Wi-Fi 6E,*** Wi-Fi Direct, Bluetooth® v 5.4

*Requiere una conexión de red 5G óptima, disponible en determinados mercados. Consulta la disponibilidad y los detalles con tu operador. Las velocidades de descarga y transmisión pueden variar en función del proveedor de contenidos, la conexión del servidor y otros factores.

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**La disponibilidad del modelo LTE varía según el país y el operador. La velocidad real puede variar según el mercado, el operador y el entorno del usuario.

***La disponibilidad de la red Wi-Fi 6E puede variar según el mercado, el proveedor de red y el entorno del usuario. Requiere una conexión óptima. Requerirá un enrutador Wi-Fi 6E. Resistencia al agua IP68*

* Resistencia al agua y al polvo basada en condiciones de prueba de laboratorio para inmersión en hasta 1,5 metros de agua dulce durante un máximo de 30 minutos. Enjuagar los residuos/secar después de mojar. No se recomienda su uso en la playa ni en la piscina. La resistencia al agua y al polvo de tu dispositivo no es permanente y puede disminuir con el tiempo. La resistencia al agua y al polvo puede disminuir con el tiempo debido al uso y desgaste normal. Colores Blueberry, Graphite, Pistachio*

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* La disponibilidad del color puede variar según el mercado, la región o el operador. View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/samsung-galaxy-s26-fe-la-nueva-experiencia-insignia-centrada-en-lo-que-mas-importa-302862069.html FUENTE Samsung Mexico