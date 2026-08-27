El Ibex 35 ahonda su caída (-0,93%) y pierde los 19.900 pese a los buenos resultados de Nvidia

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El Ibex 35 ha finalizado la sesión de este jueves con una caída del 0,93%, hasta situarse en los 19.881,60 puntos, en una jornada marcada por los buenos resultados del fabricante de microprocesadores avanzados Nvidia, cuyas acciones se disparaban más de un 8%.

La compañía estadounidense, actualmente la más valiosa del mundo, se anotó un beneficio neto de 59.688 millones de dólares (51.156 millones de euros) en su segundo trimestre fiscal (mayo-julio), lo que supone incrementar en un 126% las ganancias del mismo periodo del ejercicio anterior. Sus ingresos también se multiplicaron por más de dos en tasa interanual, hasta los 96.221 millones de dólares (82.467 millones de euros), y avanzaron un 18% respecto al trimestre anterior.

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Al mismo tiempo, la compañía dirigida por Jensen Huang ha anticipado un crecimiento de los ingresos "de aproximadamente el 70%" en su próximo ejercicio fiscal (2027/2028), como consecuencia del auge de la demanda de IA que está impulsando el desarrollo de infraestructuras a nivel mundial.

En este contexto, Wall Street cotizaba al alza al cierre de las Bolsas europeas: el Dow Jones subía un 0,29%, el S&P 500 un 0,61% y el Nasdaq 100, índice especializado en valores tecnológicos, un 1,04%, con Nvidia avanzando por encima del 8%.

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Los inversores estarán muy pendientes de la cita anual de bancos centrales en Jackson Hole, que arranca este jueves y que contará mañana viernes con la intervención del presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh.

Se espera que el banquero central estadounidense ofrezca en su discurso de mañana alguna pista sobre la evolución de los tipos de interés en EEUU. "Sin embargo, parece poco probable teniendo en cuenta lo críptico y opaco que tiende a mostrarse", recalcan los analistas de Bankinter.

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También hay expectativas por conocer su opinión sobre las recientes turbulencias en torno al bono estadounidense, después del fuerte repunte de los rendimientos exigidos, tras superar la deuda del país la histórica barrera de los 40 billones de dólares (34,3 billones de euros), y del anuncio de intervención del Tesoro para contenerlos.

Por otro lado, los inversores permanecen atentos a los acontecimientos en Oriente Próximo tras la ofensiva económica contra Irán lanzada por Estados Unidos y el acuerdo entre la República Islámica y Omán para la reapertura segura del estrecho de Ormuz.

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El marco de negociación propuesto incluye la creación de un corredor marítimo conjunto temporal a través del estrecho de Ormuz y un acuerdo para poner en marcha un proyecto conjunto de desminado del estrecho.

No obstante, las autoridades iraníes han subrayado que este "plan por fases" que han coincidido en establecer con Omán para la gestión del tránsito por el estrecho de Ormuz no implica la "apertura inmediata" del estratégico paso, dado que ésta está supeditada al cumplimiento de las condiciones impuestas por Teherán.

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En este contexto, el precio del petróleo Brent --de referencia en Europa-- avanzaba un 1,17% al cierre de las Bolsas europeas, hasta los 88,87 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en EEUU-- subía un 0,21%, hasta los 82,40 dólares por barril.

Volviendo a la Bolsa española, los valores más alcistas de la sesión han sido Solaria (+4,36%), Indra (+1,82%), Amadeus (+1,43%), Rovi (+1,15%) y Acciona (+0,67%). De su lado, Aena encabezó los descensos (-2,97%), seguido de Merlin Properties (-2,80%), Repsol (-1,93%), Ferrovial (-1,48%)y Banco Santander(-1,32%).

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A excepción del índice alemán Dax, que ganó un 0,31%, el resto de los principales parqués europeos han cerrado la jornada con descensos: el británico FTSE 100 perdió un 0,79%, el francés Cac 40 un 1,68%, el italiano FTSE MIB un 1,17%y el Euro Stoxx 50 un 0,71%.

Respecto al mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años se situaba en el 3,693%, llevando la prima de riesgo --el diferencial con la deuda del Estado de Alemania con igual plazo de vencimiento-- hasta los 44,86 puntos básicos.

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En el mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,01% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1650 'billetes verdes'.

En el terreno de los activos denominados 'refugio' en situaciones de alta volatilidad, el precio de la onza de oro descendía un 0,11% hasta situarse en los 4.648 dólares, mientras que la principal criptomoneda, el bitcoin, remontaba un 3,32% hasta los 80.570 dólares.

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