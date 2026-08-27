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Open Society lanza fondo de 1,5 millones de dólares para la reconstrucción tras terremoto en Colombia

PR Newswire

BOGOTÁ, Colombia, 26 de agosto de 2026

BOGOTÁ, Colombia, 26 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Open Society Foundations anunció hoy una contribución de 1,5 millones de dólares para apoyar acciones de recuperación equitativa y con enfoque local tras el devastador terremoto en Colombia, con especial atención a la región del Pacífico del país.

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Tras el terremoto más de 300 personas murieron, centenares desaparecieron y miles resultaron heridas, mientras que más de 30.000 viviendas fueron destruidas. La tragedia afectó a una zona marcada por la pobreza y la discriminación, con una infraestructura deficiente y acceso limitado a servicios básicos.

"Nuestro apoyo busca fortalecer a los líderes locales, dar mayor protagonismo a las voces de las comunidades y respaldar un proceso de recuperación para todos", dijo Binaifer Nowrojee, presidenta de Open Society Foundations. "Las personas más afectadas por este desastre deben ser protagonistas de la recuperación, no simplemente receptoras de ayuda".

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Los esfuerzos de Open Society tienen el objetivo de fortalecer las capacidades de las autoridades locales de Buenaventura y Chocó para que puedan distribuir los recursos de manera equitativa y mejorar los sistemas locales de atención y prevención de desastres. Este fondo de ayuda busca situar a las comunidades y organizaciones locales en el centro del diseño y la implementación de las iniciativas de recuperación, de acuerdo con sus prioridades y necesidades. La financiación destinada a las organizaciones locales de las zonas afectadas en el Pacífico también busca que puedan mantener su labor y superar la crisis con mayores capacidades e influencia.

"Por muchas décadas, la región del Pacífico colombiano ha enfrentado exclusión y racismo estructural. Estos desafíos no comenzaron con el terremoto y no terminarán cuando pase la emergencia", afirmó Pedro Abramovay, vicepresidente de programas de Open Society Foundations. "Esta debe ser una oportunidad para que los esfuerzos de recuperación vayan más allá de la ayuda inmediata y que se restaure la dignidad, se amplíen las oportunidades y se empoderen a las personas para que puedan construir un futuro más esperanzador".

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La contribución de Open Society es un complemento a la respuesta que actualmente lideran el Gobierno de Colombia, las autoridades locales, el sector privado y diversos grupos de la sociedad civil.

Open Society Foundations tiene presencia desde hace muchos años en la región del Pacífico colombiano, donde se apoyan a grupos de la sociedad civil e iniciativas locales que promueven la seguridad, las oportunidades, el bienestar colectivo y la inclusión social para todos.

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Contacto: media@opensocietyfoundations.org

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FUENTE Open Society Foundations