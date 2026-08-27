Paz dice que argentino Cerimedo "jamás" estuvo autorizado para representar a su Gobierno

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La Paz, 26 ago (EFE).- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, sostuvo este miércoles que el consultor político argentino Fernando Cerimedo, encarcelado por un presunto intento de feminicidio contra su expareja, "jamás tuvo la autorización" de representar a la Presidencia boliviana, al Gobierno o a su familia.

En un mensaje difundido por la Presidencia boliviana, Paz ratificó que "nunca hubo un contrato" o una "relación de trabajo directa" con Cerimedo "como la que se puede llevar adelante con ministros, viceministros o delegados presidenciales".

"El señor Cerimedo jamás tuvo la autorización de representar a este boliviano, a la Presidencia, al Gobierno o a mi familia. Las representaciones institucionales se hace a través del mandato institucional, como puede ser un ministro, viceministro, como puede ser un delegado presidencial. No hay asesores principales", afirmó.

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La relación entre Paz y el argentino ha estado en la mira tras encarcelamiento de Cerimedo, ya que los detractores del presidente, como el exmandatario Evo Morales (2006-2019) y el vicepresidente Edmand Lara, aseguran que fue su asesor personal.

Paz afirmó que Cerimedo llegó a Bolivia en el marco de las elecciones generales de 2025 "para trabajar con otros candidatos presidenciales" y cuando el ahora gobernante ganó la primera vuelta, "se generó un contacto" para que trabaje en su campaña para la segunda vuelta, al ser "un estratega de reconocimiento mundial".

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"Ganamos las elecciones y a partir de ello no solo cooperó en esa elección, sino al inicio del Gobierno. Pero siendo estratega de orden internacional, la constancia o presencia del señor Cerimedo en Bolivia no era la que necesitábamos para poder trabajar y tener sólido un formato de trabajo", indicó el presidente.

También defendió a su familia tras las acusaciones de supuesta corrupción lanzadas por la expareja de Cerimedo, la abogada y operadora política Nadia Beller, víctima del ataque por el que el argentino está en prisión.

"No puede ser que generando escándalos quieran dañar nuestra forma de convivencia y de comportamiento. Por eso soy el primero en defender en nuestra democracia la transparencia de los procesos de investigación, no sobre escándalos, sino sobre pruebas. El escándalo no es una prueba", dijo Paz.

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Además, ratificó que pidió a la Policía que se investigue el intento de feminicidio contra Beller y que, "como cabeza del Ejecutivo", dio "todas las garantías para que las investigaciones sean transparentes" y "pulcras".

Cerimedo fue detenido el 18 de agosto en Santa Cruz y enviado el viernes con detención preventiva por 180 días a una cárcel en esa región por un ataque armado perpetrado por desconocidos en contra de Beller.

Por este hecho, la Fiscalía imputó al argentino por el presunto delito de "feminicidio en grado de tentativa" y se le acusa de supuestamente haber enviado "sicarios" para matar a su expareja.

La Fiscalía boliviana también abrió otra investigación en su contra por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y además afronta una tercera investigación por violencia familiar y doméstica que presuntamente ejerció contra Beller.

Cerimedo fue parte de la estrategia de comunicación del actual presidente argentino, Javier Milei, durante la campaña presidencial de 2023 en ese país. También fue vinculado a la investigación en Brasil sobre el intento de golpe de Estado de enero de 2023 y fundó en 2021 el portal La Derecha Diario.

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