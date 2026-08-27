El Kospi surcoreano sube un 2,26 % por las tecnológicas tras los resultados de Nvidia

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Seúl, 27 ago (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, subía un 2,26 % en la apertura de este jueves, impulsado por las tecnológicas después de que el fabricante de chips estadounidense Nvidia reportara un alza de su beneficio neto en su segundo trimestre del 126 % interanual.

Transcurrida la primera media hora de negociación, el indicador sumaba 135,47 puntos, hasta los 6.943,68 enteros. El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, crecía un 0,76 %, o 6,31 puntos, hasta las 833,18 unidades.

El alza en el parqué surcoreano llega después de que Nvidia divulgara un beneficio neto de 59.688 millones de dólares en el segundo trimestre de su ejercicio de 2027, y una facturación trimestral de 96.221 millones de dólares, un 106 % más respecto al mismo tramo del año anterior.

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El fabricante de chips y valor de referencia local Samsung Electronics subía un 2,68 %, mientras que el gigante del sector SK hynix subía un 4,32 % y Hanmi Semiconductor, que desarrolla equipos para la fabricación de semiconductores, hacía lo propio con un 0,68 %.

La energética Doosan Enerbility crecía un 0,23 % y el principal fabricante de baterías, LG Energy Solution, sumaba un 3,13 %. En el sector del automóvil, las acciones del fabricante Hyundai Motor bajaban un 0,92 %, mientras que su empresa hermana Kia caía un 0,3 %.

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En el sector de la defensa, Hyundai Rotem aumentaba un 2,57 %, Hanwha Aerospace un 2,21 % y Korea Aerospace un 2,57 %. EFE