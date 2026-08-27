Nvidia pronostica un crecimiento del 70% de sus ventas en su próximo ejercicio fiscal

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Nvidia, el fabricante de chips avanzados, anticipa un crecimiento de los ingresos "de aproximadamente el 70%" en su próximo ejercicio fiscal (2027/2028), como consecuencia del auge de la demanda de IA que está impulsando el desarrollo de infraestructuras a nivel mundial, aunque la compañía más valiosa del mundo ha advertido de que esta perspectiva está "sujeta a limitaciones de la oferta".

Durante una conferencia con analistas posterior a la publicación de sus cuentas trimestrales, Colette Kress, vicepresidenta ejecutiva y directora financiera de Nvidia, anunció una proyección preliminar de que los ingresos del próximo ejercicio fiscal de Nvidia "crezcan aproximadamente un 70% interanual", añadiendo que, si bien trabajará para reducir la brecha entre la oferta y la demanda, "el suministro siga siendo un cuello de botella al menos hasta finales del año fiscal 2028".

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"Sorprendentemente, estamos observando una aceleración de la demanda incluso a nuestra escala. Las previsiones de nuestros clientes apuntan a que nuestro crecimiento se duplicará el próximo año", afirmó Kress.

En este sentido, Kress indicó que "el auge de la demanda de IA está impulsando el desarrollo de infraestructuras a nivel mundial", lo que se ve respaldado por un conjunto cada vez mayor y más diverso de oportunidades de crecimiento, que abarcan proveedores de servicios en la nube a gran escala, laboratorios de IA, empresas nativas de IA, grandes corporaciones y clientes gubernamentales.

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Asimismo, defendió que "una mayor capacidad de procesamiento genera mayores ingresos" a medida que se incorpora nueva capacidad de GPU, destacando que los clientes de servicios en la nube a gran escala de Nvidia obtuvieron sólidos resultados financieros en el trimestre, con un crecimiento acelerado de los ingresos y márgenes en expansión, con una cartera de pedidos pendientes en la industria de la nube que supera los 2 billones de dólares (1,7 billones de euros).

De este modo, se espera que la inversión de capital de los cinco principales proveedores de servicios en la nube a gran escala alcance casi los 800.000 millones de dólares (686.019 millones de euros) en 2026 y los 1,3 billones de dólares (1,1 billones de euros) en 2027.

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De su lado, Jensen Huang, fundador y consejero delegado de Nvidia, apuntó que, si bien la empresa "nunca antes había realizado pronósticos ni proyecciones con un año de anticipación", ahora cuenta con mucha más visibilidad, tanto sobre la cadena de suministro como en la distribución.

"Aunque nuestra demanda supera con creces el 70%, nuestra oferta nos permite cumplir con ese porcentaje con confianza", añadió Huang, subrayando que Nvidia seguirá trabajando con su cadena de suministro para aumentarla.

Por otro lado, ante la preocupación respecto de los márgenes brutos de la compañía, dado el aumento significativo de los costes de los componentes, la directora financiera de Nvidia señaló que la empresa está experimentando condiciones de precios extremas en el sector de la memoria y admitió que la magnitud del aumento de precios "ha superado nuestras expectativas previas y se prevé que siga aumentando el próximo año".

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"La escasez de memoria actual se debe en gran medida al desarrollo de la IA, y a diferencia de un componente que simplemente aumenta nuestros costes sin ningún beneficio compensatorio, la menor oferta de memoria es un síntoma del mismo aumento de la demanda que impulsa nuestro propio crecimiento", explicó.

DUPLICA EL BENEFICIO Y LOS INGRESOS.

Nvidia se anotó un beneficio neto de 59.688 millones de dólares (51.156 millones de euros) en su segundo trimestre fiscal, que comprende de mayo a julio, lo que supone incrementar en un 126% las ganancias del mismo periodo del ejercicio anterior, según informó el fabricante estadounidense de microprocesadores avanzados .

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Los ingresos de Nvidia sumaron en el trimestre un total de 96.221 millones de dólares (82.467 millones de euros), un 106% más que un año antes y un 18% por encima de los contabilizados en los primeros tres meses de su ejercicio.

En concreto, la empresa más valiosa del mundo ha precisado que el negocio de centros de datos le reportó entre mayo y julio ingresos de 89.000 millones de dólares (76.278 millones de euros), un 117% más. De su lado, la facturación del computación sumó 7.200 millones de dólares (6.170 millones de euros), un 27% más.

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En el primer semestre de su año fiscal, la compañía dirigida por Jensen Huang obtuvo un beneficio neto de 118.110 millones de dólares (101.227 millones de euros), un 161,3% más que un año antes, mientras que sus ingresos sumaron 177.837 millones de dólares (152.417 millones de euros), un 95,8% más.

De este modo, Nvidia ha logrado en la primera mitad de su actual ejercicio fiscal anotarse un beneficio neto prácticamente igual al contabilizado en todo su anterior año fiscal, cuando la compañía ganó 120.067 millones de dólares (102.905 millones de euros).

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"La IA ha alcanzado un punto de inflexión", afirmó Jensen Huang, fundador y consejero delegado de Nvidia. "Está realizando un trabajo útil. Sus componentes son productivos y rentables. Ahora, la computación genera ingresos", añadió.

Asimismo, el ejecutivo ha destacado que la demanda "se está acelerando" con una "época dorada" de nuevos laboratorios y 'startups' de IA, múltiples laboratorios de vanguardia que se expanden en paralelo, así como un próspero ecosistema de modelos abiertos y la IA física entrando en funcionamiento, con un fuerte impulso en Estados Unidos y en todo el mundo.

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De tal modo, para el tercer trimestre de su ejercicio fiscal, Nvidia espera que los ingresos alcancen unos 108.000 millones de dólares (92.563 millones de euros), con una variación del 2%, mientras que los márgenes brutos alcanzarán el 74%, con una variación al alza o a la baja de 50 puntos básicos. Asimismo, la multinacional espera que los gastos operativos sean de aproximadamente de unos 9.200 millones (7.885 millones de euros).