Así ha sido el sorprendente reencuentro de José Manuel Parada y Pablo Sebastian tras años de guerra mediática

José Manuel Parada y Pablo Sebastian formaron durante años, como presentador y pianista de 'Cine de barrio' respectivamente, una de las parejas más populares de la pequeña pantalla. Sin embargo, su buena relación dio paso a una enemistad y a una guerra mediática que ha durado dos décadas, cuando el músico abandonó el programa para irse al desaparecido 'Crónicas marcianas' y, cuando quiso volver tiempo después, le dijeron que el puesto ya estaba ocupado. Algo que el argentino nunca ha perdonado al periodista, siendo constantes los ataques y duros cruces de declaraciones en diferentes platós convirtiéndose en dos 'enemigos irreconciliables'.
Y aunque parecía que nunca más volveríamos a verles juntos, Parada y Pablo han sorprendido mostrándose de lo más cómplices en su reencuentro en la fiesta de cumpleaños que el reportero Álex Álvarez ha celebrado este miércoles en Madrid con la presencia de numerosos rostros conocidos como Pipi Estrada, Laura Cuevas, o Verónica Romero.
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Dejando a un lado los rencores del pasado y demostrando que han pasado página, el presentador y el pianista no han dudado en saludarse con un abrazo antes de compartir varios minutos de charla ante las cámaras, escenificando así una reconciliación que creíamos imposible y con la que han conseguido dejarnos sin palabras.
Minutos antes, Pablo Sebastian confesaba su deseo de acercar posturas con Parada. "Si Dios quiere y la vida nos permite, nos juntaran un día en un plató, frente a frente, para decirnos a la cara lo que no nos gustaba del otro. Si pudiéramos me encantaría, en vez de pelearme y terminar mal ese día, yo no sé si un abrazo, pero un apretón de manos mirándonos a los ojos para decir, Pablo, Parada, hemos hecho un éxito los dos, tú reconoces que no eras solo el único, que yo también participé. Di lo mejor de mí" ha comenzado.
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Sin embargo, al preguntarle si el periodista se lo hizo pasar mal, ha reconocido que "fueron 15 años y tiene un carácter muy fuerte. Las grabaciones eran como belicosas, se peleaba con el realizador, había gritos... las formas no eran las adecuadas pero salíamos airosos, era un misterio pero el programa salía bien". "Tiene un carácter complicado, pero vas cumpliendo años y ya no quieres ser tan guerrero como cuando eras jovencito, te gusta perdonar, te quedas en paz y la verdad que a él también yo le tengo que agradecer que él confió en mí para darme ese puesto, no se lo dio a otro, y él tuvo suerte, porque yo podía haber sido un desastre pero se lo hacía muy bonito, el programa quedaba bonito, Parada quedaba bonito, pero nunca me dio las gracias" ha expresado.