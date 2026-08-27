León XIV expresa su pésame por las víctimas y la devastación de la riada masiva en Nepal

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Ciudad del Vaticano, 27 ago (EFE).- El papa León XIV expresó este jueves su "más sincero pésame" a los familiares de las víctimas de la riada masiva que ha causado al menos 289 muertos en Nepal y ofreció sus oraciones por el personal de emergencia que participa en las operaciones de rescate.

"Su Santidad el Papa León XIV se entristeció al conocer la pérdida de vidas y la devastación causadas por las inundaciones repentinas en Nepal", señala un telegrama firmado por el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y publicado por la Oficina de Prensa del Vaticano.

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En el mensaje, el pontífice encomendó las almas de los fallecidos a la misericordia de Dios y transmitió sus condolencias a sus familiares, además de asegurar su cercanía espiritual a los afectados por la tragedia.

"Asimismo, ofreciendo oraciones por el personal de emergencia implicado en las operaciones de rescate en curso, invoca sobre todos la ayuda y la protección divinas", se añade en el telegrama.

Las autoridades de Nepal elevaron este jueves a 289 la cifra de fallecidos tras la riada masiva que arrasó varias localidades a su paso el miércoles por una zona fronteriza con el Tíbet por el desbordamiento del río Bhote Koshi.

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Según el último balance de la Junta de Turismo de Nepal (NTB), al menos 644 turistas registrados en la zona del desastre siguen desaparecidos, de los cuales 127 son de nacionalidad nepalí y 517 extranjeros, principalmente de la India (178), Estados Unidos (65), Ucrania (53), Malasia (51) y Australia (35). EFE