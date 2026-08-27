Lucila Rada pide a los uruguayos que hagan "vivir por siempre" a su padre, Ruben Rada

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Montevideo, 27 ago (EFE).- La cantante uruguaya Lucila Rada pidió este jueves a la gente que lleve a su padre, el histórico artista Ruben Rada, en el corazón y que lo haga "vivir por siempre" transmitiendo su música, su humanidad y su esfuerzo de vida a las próximas generaciones.

Así lo dijo en una declaración que dio a la prensa durante el velorio del cantante, percusionista y compositor fallecido el miércoles en Montevideo a los 83 años, tras un mes luchando contra una neumonía.

"Luchó como un gladiador los 30 días, porque era el tipo que más le gustaba vivir", dijo Lucila, quien agradeció el cariño que le mostró toda la población a su familia.

Y añadió: "Por esas ganas que tenía él de vivir (pido que) lo tengan en sus corazones y lo hagan vivir por siempre. Que le transmitan su música, su humanidad y el esfuerzo de vida a sus hijos. Que todas las personas que estén en una cama o deprimidas o tristes escuchen sus canciones y lean su historia y les sirva para algo. Que sea un papá para todo el Uruguay para siempre".

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Rada, una de las figuras más importantes de la historia de la música uruguaya, falleció este miércoles a los 83 años.

"Con muchísimo dolor les comunicamos que hoy miércoles 26 de agosto a las 15:30 horas (18:30 GMT) se fue y ahora descansa en paz nuestro querido esposo, padre y abuelo, después de pelear un mes contra una neumonía y sus complicaciones", indicó el comunicado que la familia difundió en las redes del cantante.

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"Gracias a todos por los mensajes de preocupación y amor de hoy y siempre. Infinitas gracias al equipo profesional que hizo todo lo posible y más", concluyó el comunicado.

Nacido en 1943 en el Barrio Sur, cuna del candombe, género musical de raíz afrouruguaya y Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, en Montevideo, Rada dio sus primeros pasos en la música a los diez años como cantante en una comparsa, rama artística a la que dedicó su vida.

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En 2011, el uruguayo conquistó el Grammy a la Excelencia Musical en reconocimiento a su extensa trayectoria y su aporte invaluable a la música de América Latina.

Con más de seis décadas sobre los escenarios, el músico fue autor de una profusa discografía y reconocidas canciones como 'Mi País', 'Las Manzanas' o 'Muriendo de Plena'. EFE

(foto)(video)