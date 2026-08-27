El boxeo español brilla en los Juegos Mediterráneos con cuatro oros y dos platas

Guardar

El boxeo impulsó este jueves otra productiva jornada en los Juegos Mediterráneos que se están disputando en la localidad italiana de Taranto, aportando seis medallas, cuatro de ellas de oro, a una delegación española que ya suma 37 en la cita.

En el cuadrilátero, España brilló con los metales dorados de los olímpicos Laura Fuertes (-51 kilos), Emmanuel Reyes Pla (-90) y Rafa Lozano (-55), además de Pablo Coy (-80), mientras que Frank Martínez (-70) y Ewart Marín (-60) lo rozaron, teniéndose que conformar con sendas valiosas platas.

PUBLICIDAD

Además, el tiro olímpico cerró su participación con una medalla de plata, la conseguida por Andrés García y Mar Molné, que concluyeron segundos en la prueba por equipos mixtos de foso olímpico, mientras que el tiro con arco aseguró las medallas de Elia Canales, que tirará por el oro en la modalidad de recurvo, y de Andrés Temiño o Diego Conde, que se enfrentarán por el bronce. Además, Paula Álvarez y el equipo mixto, formado por Andrés Temiño y Elia Canales, también buscarán subir al tercer escalón del podio.

Además, el pádel tendrá tres parejas en las finales, plenamente española en la categoría femenina, donde pelearán por el oro Patty Llaguno y Lucía Sáinz frente a Nuria Rodríguez y Jimena Velasco. En el cuadro masculino, José Antonio Diestro y David Gala buscarán el metal dorado.

PUBLICIDAD

El bádminton español celebrará este viernes su segunda medalla en Taranto tras la lograda por el veterano Pablo Abián ya que Nikol Carulla y Carmen Jiménez aseguraron al menos el bronce en la modalidad de dobles tras acceder a las semifinales.

Finalmente, de bronce fue la despedida del evento de la natación con aletas gracias al tercer puesto de Miguel Trotsenko en los 50 metros para que España sume ya un total de 37 metales, nuevo de oro, 13 de plata y 15 de bronce.

PUBLICIDAD