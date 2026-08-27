Hansi Flick: "No quiero hablar de Julián, yo hago mi trabajo"

Guardar

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, no quiso "hablar de Julián Álvarez" ya que su trabajo no le involucra en esas negociaciones y la disputa con el Atlético de Madrid, después de firmar la segunda victoria de LaLiga EA Sports ante el Athletic Club, demostrando un buen nivel de inicio de temporada.

"Lo más importante es el entrenamiento, la calidad ahí es muy buena, cómo lo hacemos, tenía muy buena pinta, y lo vemos también en el césped. Algunas situaciones podemos hacerlo mejor, cuando tenemos el balón, porque si perdemos el balón tenemos que correr hacia atrás", afirmó en rueda de prensa en el Spotify Camp Nou.

PUBLICIDAD

El preparador blaugrana confesó que Raphinha es importante de '9' o en cualquier otra posición. "No me importa en qué posición juegue. Raphinha muestra el compromiso con el equipo, con el club, ahora como capitán, como Pedri, Eric Garcia. Tenemos una buena atmósfera en el club, es necesario, y jugadores que cuidan de los demás. Hablamos mucho de estas cosas", comentó.

"Hemos generado ocasiones, es verdad que hemos fallado, pero no significa que con otro jugador en el área hubiese ido mejor. Tenemos un potencial, podemos hacerlo mejor. Tenemos muchas opciones, igual el próximo día jugamos con otro de '9'", añadió.

PUBLICIDAD

En ese sentido, el fichaje de Julián Álvarez se alejó otro poco con las contundentes declaraciones de Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, este mismo jueves, descartando bajo ningún concepto el traspaso del delantero argentino al cuadro culé.

"No quiero hablar de esto, no es un jugador nuestro, y no quiero hablar de estas cosas. Hemos ganado nuestro segundo partido, estoy contento, lo demás no es mi problema. No quiero hablar de Julián, yo no estoy involucrado en estas cosas. Deco y los demás hacen su trabajo, y yo hago el mío, y mi trabajo es preparar al equipo para estos partidos. Estoy centrado en eso, nada más", afirmó.

PUBLICIDAD

Por otro lado, Flick entendió la euforia de la afición del Barça con un Rodrigo Hernández que debutó en el Camp Nou, porque es un "jugador perfecto" para el equipo. Además, reconoció estar "un poco sorprendido" por el rendimiento de Xavi Espart y confió en el crecimiento, como del resto del equipo, de un Anthony Gordon que está recién llegado. "Defendemos muy bien, segundo partido y muchas cosas pasaron, el Mundial, la pretemporada, tenemos que estar bien conectados, pero de momento, estoy contento", zanjó.