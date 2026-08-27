Laura Cuevas vuelve a la carga: de su ataque a Lola García, al dinero que Isabel Pantoja tenía escondido en Cantora

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Hija del que fue hombre de confianza de Francisco Rivera 'Paquirri' y que tras la muerte del torero se quedó como mayoral de Cantora con Isabel Pantoja durante décadas, Laura Cuevas ha reaparecido en la fiesta de cumpleaños del reportero Álex Álvarez y, sin filtros, no solamente se ha atrevido a subir al escenario para amenizar a los invitados versionando una de las canciones más famosas de la tonadillera, 'Marinero de luces', sino que además ha revelado que cuando vivía en la famosa finca vio una importantísima cantidad de dinero en efectivo -lo suficiente para comprarse una casa ha asegurado- escondido en el armario de la artista, y no ha dudado en 'mojarse' sobre la novia de Kiko Rivera, Lola García, apuntando demoledora que la ve más enamorada de su 'suegra' que del dj.

Después de que el periodista Pepe del Real haya desvelado en el programa 'Vamos a ver' que Celeste Rodríguez -presidenta del club de fans de Isabel 'La buena suerte'- habría pedido ayuda a los seguidores de la cantante para pagar el funeral de su madre, Ana Martín -fallecida el 29 de septiembre de 2021-, Laura ha reconocido que no le extraña en absoluto: "¿De verdad os sorprende que Isabel Pantoja pida dinero para algo? O sea, yo creo que es lo que menos sorprende en este momento. Isabel hace ya años que pide dinero para todo. Lo que yo pienso es que no le hacía falta dinero para el funeral de Doña Ana, simplemente es que, bueno, lo ha puesto de excusa para pedir dinero para algo extra que a lo mejor le hace falta" ha afirmado rotunda.

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"Es muy habitual porque desde hace muchos años Isabel pide dinero para absolutamente todo, pero digo una cosa, la culpa la tiene la gente, la culpa la tiene el que le presta dinero, la culpa la tiene el que la trata como una diosa, la culpa la tiene el que vende sus coches para darle después el dinero a Isabel, o sea, Isabel no tiene al final la culpa, porque si a mí todo el mundo me da, me da, me da, oye, pues yo recibo, ¿no?" ha expresado sin disimular que no entiende la actitud de los fans.

Respecto a los rumores de que la folclórica también habría pedido a sus seguidores 300 euros para comprarse una televisión para su residencia en Gran Canaria, Laura ha asegurado convencida de que "eso claramente son cosas del tito Agus (Agustín Pantoja), a Isabel no se le ocurriría pedir para una tele. Yo he visto a Agustín Pantoja ir a comprarse un bañador con un fan de Isabel y a la hora de pagar decir que se le ha olvidado la cartera. Y ya que estaba se cogía un par de camisetitas que también las amortizaba. Sí, sí, él aprovecha todos los momentos. Esos momentos clave donde los fans pagan, Agustín siempre los ha amortizado. Y esa ropita, él, pues ya te digo, cinco años, de cinco a diez años, le sacaba partido. Hasta que no tenían boquetes, no las tiraba".

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Y aunque ha negado que la artista ocultase dinero "en los potreros" del salón de Cantora como han contado en 'De lunes a viernes', sí ha revelado que cuando vivía en la finca "vi mucho cash en el armario de Isabel Pantoja, en su habitación. Había bastante, pa comprarte una casa entera". "Dinero en efectivo en una bolsa de plástico, porque me yo es que me gustaba mucho registrar las cosas de Isabel, lo siento, pero me podía, me podía. Y me gustaba mucho mirar su cómoda, sus armarios, su ropa, oler su... Todo, me gustaban mucho las cosas de Isabel, y he visto mucho dinero en efectivo en sus armarios" ha asegurado.

Como ha confesado, actualmente no tiene relación con Kiko Rivera pero sí le desea lo mejor en su recuperación tras el ictus que sufrió el pasado 19 de julio, aunque tiene claro que Lola García no es la mujer adecuada para él y no ha dudado en arremeter contra la bailaora. "Soy Team Kiko Rivera totalmente, que es el mejor de todos los Pantoja, que es el que ha tenido siempre mejor corazón de todos, que a veces no piensa antes de hablar y bueno, dice las cosas así, queda un poquito regulinchi, pero que Kiko ha tenido siempre un corazón muy muy muy muy grande. Y Lola me parece me parece muy lista y no lo digo en el buen sentido de la palabra y que tengan cuidado con Lola porque me parece de las peores que ha tenido Kiko hasta ahora" ha advertido.

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"Isabel a pesar del carácter que tiene es una persona que lo ha sido siempre muy manipulable. Lola lo lleva escrito en la frente e Isabel a pesar de todo es que es muy manipulable y Lola es muy, muy lista. A mí no me gusta Lola en absoluto. Yo le noto a Lola que está más enamorada de Isabel Pantoja que de Kiko Rivera. Es que gracias a Lola, gracias a Lola ha hecho las paces con Isabel. Ella no quería conocer a Kiko, ella quería conocer a Isabel Pantoja y creo firmemente que Lola está más enamorada de Isabel Pantoja que de Kiko Rivera" ha sentenciado demoledora.