La integración energética reúne a los cuatro países de la Comunidad Andina en Ecuador

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Quito, 27 ago (EFE).- El Foro Andino de Integración Energética Regional comenzó este jueves en Ecuador como un espacio de diálogo y cooperación para fortalecer la integración energética de los países de la Comunidad Andina (CAN), integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, con miras a promover sistemas de suministro eléctrico más seguros y resilientes, y avanzar hacia una transición energética sostenible.

El encuentro se desarrolla en el marco de la presidencia temporal de Ecuador en la Comunidad Andina, y reúne a autoridades, organismos internacionales, instituciones especializadas y representantes técnicos de los países miembros, según informó en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores ecuatoriano.

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Durante la inauguración, el viceministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Alejandro Dávalos, destacó que una mayor articulación entre los países andinos permitirá aprovechar de manera conjunta las capacidades y recursos del espacio andino, fortalecer la seguridad y soberanía energética e impulsar la innovación y el acceso equitativo a nuevas tecnologías.

El viceministro ecuatoriano de Electricidad y Energía Renovable, Javier Medina, señaló que una mayor articulación entre los países de la Comunidad Andina es clave para avanzar hacia una transición energética sostenible, promover la innovación tecnológica y consolidar una cooperación regional orientada al desarrollo, como respuesta conjunta a los desafíos que enfrenta el sector.

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En los últimos años, Ecuador ha sufrido crisis energéticas periódicas al no poder atender la demanda nacional de electricidad por graves sequías en los ríos que alimentan a sus principales centrales hidroeléctricas, lo que ha llevado a racionamientos de energía en forma de apagones programados de hasta catorce horas al día.

Esta situación se ha visto parcialmente mitigada con la interconexión eléctrica que Ecuador tiene con Colombia, lo que ha permitido que el vecino país mandase su excedente de energía al sistema ecuatoriano, mientras que actualmente se avanzan en el proyecto para construir una interconexión eléctrica de alta tensión entre Ecuador y Perú.

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El secretario general de la Comunidad Andina, el excanciller peruano Gonzalo Gutiérrez, ratificó el compromiso de la secretaría general de la CAN con el fortalecimiento de los mecanismos de integración energética entre los países miembros.

Durante el encuentro, representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y la Organización Latinoamericana de Energía (Olacde) resaltaron, por su parte, el aporte de la cooperación, el financiamiento, la asistencia técnica y el intercambio de conocimientos para acompañar la transformación de las matrices energéticas de la región. EFE

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