Kast restituye el gabinete de la primera dama eliminado durante el gobierno de Boric

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Santiago de Chile, 27 ago (EFE).- El gobierno chileno restituyó el gabinete de la primera dama para prestar apoyo institucional y otorgar funciones a Pía Adriasola, esposa del presidente José Antonio Kast, tras cuatro años de haber sido eliminado durante el gobierno de Gabriel Boric.

La resolución, que fue publicada este jueves por el medio Ex-Ante tras solicitarla a través de la Ley de Transparencia, indica que el gabinete prestará asesoría a la primera dama en actividades oficiales, "especialmente en la elaboración y seguimiento de iniciativas en materias relacionadas con la mujer, infancia familia y adultos mayores".

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Además, el despacho tendrá a su cargo la articulación de proyectos sociales y culturales, así como la colaboración con entidades públicas y privadas en las actividades que desarrolle la primera dama, señala el documento fechado el 13 de mayo, dos meses después del inicio del gobierno de Kast.

La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, argumentó que "son tantos los desafíos, que el poder contar con la primera dama y con un equipo que estén abocados a la superación de la pobreza y a dar mejores oportunidades a los niños, a las personas con discapacidad y a las personas mayores, es algo que respaldamos".

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Parlamentarios de oposición reaccionaron ante esta decisión del Gobierno y apuntaron a una contradicción en el relato de austeridad del Ejecutivo y una supuesta duplicidad de funciones.

“Todo lo que esa resolución le encarga al Gabinete ya está encargado a un ministerio que tiene presupuesto y que responde políticamente. ¿Es necesario este gasto y duplicidad de funciones? Si el presidente convocó a una comisión de modernización del Estado, ¿por qué no se esperó para que fueran los expertos quienes zanjaran?", acusó la diputada y presidente de la formación progresista Frente Amplio, Gael Yeomans.

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La congresista hace referencia a la comisión de 12 expertos anunciada por Kast esta semana que estará a cargo de diseñar una nueva arquitectura del Estado chileno, espacio que tendrá un plazo de cuatro meses para su informe final que podría traducirse en proyectos de ley.

“Reabrir esta oficina solo significa aumentar la burocracia y los costos del aparato estatal”, afirmó por su parte la diputada del Partido de la Gente (PDG), Tatiana Ramírez.

La oficina de la primera dama fue removida en 2022 por la entonces pareja del expresidente progresista Gabriel Boric, Irina Karamanos, quien renunció a cumplir funciones oficiales para dedicarse a su labor profesional y traspasó las responsabilidades socioculturales del cargo a distintos ministerios.

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Adriasola tiene 60 años, es abogada y ha dicho en declaraciones públicas que tiene una vocación de servicio público guiada por Dios. Es católica practicante, miembro del movimiento apostólico Schoenstatt y está casada con Kast desde hace 34 años, con quien es madre de nueve hijos y abuela de cinco nietos.

Aunque desde el Gobierno no se hizo publica la reconstitución del despacho, desde los primeros meses Adriasola ha publicado en redes sociales sus actividades como primera dama y, a finales de Julio, el medio The Clinic filtró dos videos en los que preparaba el anuncio del lanzamiento de una plataforma virtual para difundir su labor.

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Desde el Ejecutivo no se ha hecho oficial el anuncio, pero el equipo de la primera dama confirmó a ese medio que se encontraban trabajando en el lanzamiento de esa nueva plataforma, aunque no adelantaron alguna fecha de publicación. EFE