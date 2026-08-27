Inicia la construcción de parque industrial de 220 millones de dólares en norte de México

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Ciudad de México, 27 ago (EFE).- La desarrolladora industrial Finsa colocó este jueves la primera piedra de un parque industrial de 92 hectáreas en Nuevo León, en el norte de México, con una inversión de 220 millones de dólares y capacidad prevista para albergar a más de 25 empresas y generar más de 14.000 empleos directos.

La compañía señaló que el complejo atenderá la demanda de infraestructura asociada a la relocalización de cadenas de suministro o ‘nearshoring’ y estará dirigido a sectores como manufactura avanzada, automoción, logística, electrónica, dispositivos médicos y metalmecánica.

El proyecto contará con 30.000 kilovoltamperios (kW) de capacidad eléctrica, sistemas fotovoltaicos, planta de tratamiento y reúso de agua, vialidades y áreas recreativas, según el anuncio de Finsa.

La inversión llega a uno de los principales polos manufactureros de México, pues según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Nuevo León exportó 16.205,9 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2025, equivalentes al 9,7 % de las exportaciones de las entidades federativas y el cuarto mayor monto nacional.

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El 99,8 % de las exportaciones de Nuevo León en ese periodo fueron manufactureras, mientras la entidad concentró el 29,5 % de las ventas mexicanas al exterior de accesorios, aparatos eléctricos y equipos de generación eléctrica.

En el primer semestre de 2026, el estado de Nuevo León se posicionó como el segundo destino para la inversión extranjera directa, con 3.712 millones.

A esta especialización se suma su conexión directa con Estados Unidos: Nuevo León comparte 14 kilómetros de frontera con Texas y cuenta con el cruce internacional Colombia-Laredo, cuya modernización ha sido impulsada por el Gobierno estatal para fortalecer el comercio y facilitar nuevas inversiones.

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El proyecto coincide además con el Plan México del Gobierno de Claudia Sheinbaum, una estrategia que busca promover la relocalización productiva, elevar el contenido nacional y crear empleos en manufactura.

La administración fijó como objetivo impulsar 100 parques industriales durante el sexenio y, a comienzos de 2026, informó que 20 ya estaban en operación.

Finsa anunció además la construcción del primer edificio de inventario dentro del parque, con 28.573 metros cuadrados, una inversión de 26 millones de dólares y certificación LEED, previsto para el primer trimestre de 2027 en México.

La desarrolla industrial opera 28 parques industriales y tiene presencia en más de 70 ubicaciones nacionales e internacionales, al tiempo que administra y arrienda más de cuatro millones de metros cuadrados y ha construido más de 14 millones de metros cuadrados. EFE

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