Argentina logra refinanciar casi todos sus vencimientos de deuda inminentes

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Buenos Aires, 27 ago (EFE).- El Tesoro de Argentina colocó en el mercado local letras y bonos por 12,16 billones de pesos (unos 7.921 millones de dólares), con lo que logró refinanciar casi la totalidad de los vencimientos de deuda que debe afrontar este jueves.

La Secretaría de Finanzas indicó en un comunicado que en la operación de este jueves recibió ofertas por 13,18 billones de pesos argentinos, de las cuales adjudicó títulos por 12,16 billones de pesos.

"Esto significa un 'rollover' (refinanciación) del 95,96 % sobre los vencimientos del día de la fecha", precisó la Secretaría de Finanzas.

En la subasta de este jueves, el Tesoro colocó títulos con vencimientos entre octubre próximo y mayo de 2027.

El Tesoro realiza subastas programadas dos veces por mes y su objetivo es captar fondos para refinanciar vencimientos de deuda y administrar la liquidez de pesos argentinos en el sistema.

La próxima licitación de deuda en el mercado doméstico está programada para el 9 de septiembre. EFE