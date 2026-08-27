Imputado por corrupción el ex primer ministro de Malasia Ismail Sabri

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El ex primer ministro de Malasia Ismail Sabri ha sido imputado este jueves por presuntos delitos de corrupción al no declarar debidamente todos sus bienes, especialmente unos 40 millones de dólares (unos 34 millones de euros), cinco lingotes de oro y uno de plata.

La imputación se produce en el marco de la Ley Anticorrupción del país y, según las investigaciones, el exmandatario de 66 años --que se ha declarado inocente-- habría violado el artículo 36 de dicha legislación, según informaciones de la agencia de noticias Bernama.

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Un tribunal de Malasia ha fijado una fianza de 300.000 ringgit (63.900 euros) para que sea puesto en libertad hasta la próxima vista judicial, prevista para el próximo 29 de septiembre. En caso de ser hallado culpable, podría enfrentarse a cinco años de prisión y una multa de unos 100.000 ringgit (unos 21.300 euros).

Sabri, que fue primer ministro de Malasia desde agosto de 2021 hasta noviembre de 2022, ha estado en el centro de acusaciones de corrupción y blanqueo de capitales, y fue citado por la Comisión de Anticorrupción del país para una serie de comparecencias a lo largo del año pasado.

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Así, se ha convertido en el tercer ex primer ministro en hacer frente a una investigación por corrupción, después de los casos de Najib Razak y Muhyidín Yasin, aunque Sabri ha sido el que menos tiempo pasó en el cargo.