Agencias

El ministro de Defensa británico denuncia un "volumen increíble" de insultos homófobos desde su nombramiento

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El secretario de Defensa de Reino Unido, Wes Streeting, ha denunciado haber recibido un "volumen increíble" de insultos homófobos desde su nombramiento como titular de la cartera, algo que achaca a que "algunas personas" siguen sin aceptar que una persona homosexual dirija las Fuerzas Armadas.

"He sufrido más homofobia en Internet durante las últimas tres semanas que en toda mi vida. Un volumen increíble, porque algunas personas no pueden soportar la idea de que una persona gay pueda dirigir las Fuerzas Armadas del Reino Unido", ha asegurado en declaraciones al programa de radio Iain Dale All Talk.

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Streeting ha limitado a la esfera de Internet los ataques a su orientación sexual, tras recalcar que ser "abiertamente gay" y ministro de Defensa "ha pasado prácticamente desapercibido en los medios".

"Pero, por supuesto, en Internet sí le importa a mucha gente", ha afirmado el titular de Defensa británico, que asumió el cargo tras la llegada de Andy Burnham a Downing Street hace poco más de un mes.

En todo caso, Streeting ha recalcado que su posición al frente de la cartera de Defensa le permite romper con prejuicios y "desafiar el tipo de estereotipo" que "claramente persiste en los rincones oscuros de Internet".

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