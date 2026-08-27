El juicio contra el supuesto 'cerebro' del 11S queda fijado para junio de 2028

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Un juez militar ha fijado para junio de 2028 la celebración del juicio contra el presunto 'cerebro' de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, Washington y Pensilvania, Jalid Sheij Mohamed, quien lleva detenido en la base naval de Estados Unidos en Guantámano, sita en la isla de Cuba, desde el año 2006.

"El juicio sobre el fondo de la causa comenzará el lunes 5 de junio de 2028", ha decidido el teniente coronel de la Fuerza Aérea Michael Schrama, juez de las comisiones militares.

Esta decisión ha sido adoptada después de que Schrama rechazara la fecha de inicio propuesta por la Fiscalía, enero de 2027, fijando así, en su lugar, la fecha del juicio para unos 17 meses más tarde.

Mohamed reconoció en el año 2007, durante un interrogatorio, haber sido el 'cerebro' de dichos atentados que se saldaron con 2.976 muertos, aunque tanto él como sus compañeros --Walid bin Attash, Ramzi Binalshibh, Alí Abdul Aziz Alí y Mustafa al Hawsawi-- denunciaron entonces haber sido objeto de torturas. De hecho, todos ellos permanecieron durante varios años en prisiones secretas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) antes de ser trasladados a Guantánamo.

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