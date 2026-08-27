La defensa de Mladic denuncia que el tribunal de la ONU no le permitiera morir en Serbia

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La Haya, 27 ago (EFE).- La defensa del excomandante serbobosnio Ratko Mladic, condenado a cadena perpetua por genocidio y crímenes de guerra en Bosnia y fallecido este jueves en La Haya, denunció hoy que el tribunal no aceptara liberarlo por razones humanitarias para que pudiera pasar sus últimos días en Serbia junto a su familia.

En una reacción remitida a EFE, sus abogados advirtieron de que en sus últimos días solicitaron de forma urgente la puesta en libertad de Mladic para que recibiera cuidados paliativos en una institución médica en Serbia. "Esa dignidad no le fue concedida al general Ratko Mladic", dicen.

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"La defensa lamenta profundamente que esos esfuerzos no fueran aceptados por la presidenta del MTPI antes de su fallecimiento", señalaron los abogados, que subrayaron que su petición "no buscaba alterar la sentencia o la condena", sino permitir que Mladic, de 83 años, pasara sus últimos días "rodeado de sus familiares más cercanos". EFE