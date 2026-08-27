Agencias

Un nuevo ataque de Israel contra el sur de Líbano deja al menos un muerto y seis heridos

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Al menos una persona ha muerto y otras seis han resultados heridas, entre ellas un menor de edad, a causa de un ataque perpetrado por el Ejército israelí contra un municipio en el sur de Líbano, pese al acuerdo marco alcanzado en junio que incluye un alto el fuego.

El Ministerio de Sanidad libanés ha confirmado este balance en un comunicado difundido por la agencia de noticias estatal NNA, que apunta a que la única víctima mortal hasta el momento es una mujer de 28 años identificada como Saja Mousa Sharara.

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El bombardeo de las fuerzas israelíes ha tenido lugar en la localidad de Arab Salim, en el distrito de Nabatiyé, y ha dejado asimismo seis heridos, entre ellos un niño y dos ancianos.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), por su parte, han asegurado haber atacado "infraestructura" de Hezbolá en la zona, en particular "depósitos de armas", y han justificado su agresión en respuesta a un dron supuestamente lanzado por el partido-milicia contra las tropas israelíes desplegadas en el sur del país.

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