Argentina y Chile dan por zanjada la crisis tras las polémicas palabras de un mando militar sobre Magallanes

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Chile y Argentina han zanjado la crisis diplomática abierta tras las polémicas palabras del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea argentina, Gustavo Javier Valverde, sobre la soberanía del estrecho de Magallanes tras una conversación telefónica entre los titulares de Defensa de ambos países.

El ministro de Defensa argentino, Carlos Presti, ha mantenido una conversación telefónica con su homólogo chileno, Fernando Barros, para aclarar que las declaraciones de Valverde se debieron a una "confusión", aludiendo a que el militar conoce la legislación, los tratados y los fallos sobre dicha cuestión.

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"El ministro Barros agradeció la llamada, valoró la franqueza y agradeció la voluntad de superar oportunamente esta situación de parte de las autoridades del Gobierno trasandino, especialmente en momentos en que fuerzas de ambos países participan en ejercicios combinados en aguas nacionales", ha señalado la cartera de Defensa chilena en un comunicado.

Asimismo, Presti ha vuelto a dejar claro que "no está en discusión que el estrecho de Magallanes sea chileno". Tanto el ministro de Exteriores argentino, Pablo Quirno, como Valverde se pondrán en contacto "con sus respectivas contrapartes chilenas para aclarar lo ocurrido", añade la cartera.

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Valverde habló sobre la soberanía del enclave marítimo austral en el programa La Fábrica Podcast. "Lo otro que tenemos importante, Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía. Hay que mantener ahí, hay que hacer presencia porque eso es una llave bioceánica Atlántico-Pacífico, y eso te puede alertar de un montón de cosas", dijo.

Tras ello, el ministro de Exteriores de Chile, Francisco Pérez Mackenna, apuntó a que la soberanía chilena sobre el estrecho de Magallanes "en su totalidad es indiscutible y se funda en los tratados de 1881 y 1984, suscritos por ambos países". Ante dichas declaraciones, Santiago de Chile anunció que enviaría una nota de protesta a Buenos Aires.

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