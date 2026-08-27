El rey Harald V sigue sin cambios muy grave en el hospital, según la Casa Real noruega

Guardar

Copenhague, 27 ago (EFE).- El estado de salud del rey Harald V de Noruega, que lleva diez días hospitalizado por una anemia que derivó en una infección sanguínea, se mantiene muy grave y sin cambios, informó este jueves la Casa Real noruega.

"El estado de salud del rey no ha cambiado", informó en un comunicado la institución real noruega, después de informar a primera hora de la mañana del empeoramiento de la condición del monarca, la cual calificó de "muy grave".

Durante toda la jornada Harald V, el rey más longevo de Europa a sus 89 años, ha recibido visitas de sus familiares más cercanos.

Según la agencia noruega NTB, sobre las 07:15 GMT, visitaron al rey los príncipes herederos Haakon y Mette-Marit, y la reina Sonia.

A ellos se sumaron más tarde los príncipes Ingrid Alexandra y Sverre Magnus, hijos de los herederos, así como la princesa Astrid, hermana del rey, y Marius Borg Høiby, hijo de una anterior relación de Mette-Marit, informó la televisión pública NRK.

PUBLICIDAD

Al difundirse la noticia del empeoramiento de la salud del rey, numerosos vecinos de Oslo acudieron frente al Palacio Real de la capital noruega en señal de apoyo.

Muchos de ellos dejaron coloridos ramos de flores frente a la fachada del edificio neoclásico de tonos pastel cuya construcción terminó en 1848.

Harald V fue ingresado el pasado día 17 por una acumulación de líquido en el cuerpo tras ser tratado con cortisona por una anemia hemolítica.

La Casa Real informó seis días más tarde de que su situación había empeorado al producirse una infección en la sangre, pero que el monarca había recibido antibióticos, respondido al tratamiento y se encontraba "estable".

Durante los últimos días, se han sucedido las visitas al hospital de varios miembros de la familia, incluida también la princesa Marta Luisa, primogénita de los reyes.

El monarca de mayor edad de Europa ha atravesado distintos problemas de salud en los últimos años, con varias hospitalizaciones por infecciones de diverso tipo. EFE

(Foto)