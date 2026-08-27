Dictan prisión preventiva contra el expresidente de Armenia Robert Kocharian

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Un tribunal de Armenia ha dictado prisión provisional para el expresidente Robert Kocharian (1998-2008), quien ha sido acusado de supuesto abuso de autoridad, blanqueo de capitales y aceptación de sobornos.

"Teniendo en cuenta el interés público, se informa que el Tribunal Anticorrupción, presidido por el juez S. Dadoyan, (...) ha dictado prisión preventiva contra R.K.", ha informado la Comisión Anticorrupción del país a la agencia de noticias Armenpress.

Esta noticia llega después de una petición presentada ante el Tribunal Anticorrupción para la imposición de prisión preventiva para seis personas, entre las cuales también se encuentra Sedrak Kocharian, hijo del expresidente. Todo ello, en el marco del proceso penal que lleva a cabo el Comité Anticorrupción en relación con supuestos casos de blanqueo de capitales a gran escala, abuso de autoridad y aceptación de sobornos de especial envergadura.

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Cabe recordar que el expresidente ya ha sido arrestado y liberado en ocasiones anteriores, como ocurrió en junio de 2019, cuando fue detenido después de que él mismo se entregara en una comisaría, horas después de que un tribunal ordenara su detención. Poco antes había quedado en libertad tras permanecer un tiempo en prisión preventiva por supuestas irregularidades en la declaración de un estado de emergencia en marzo de 2008.