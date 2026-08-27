El Ejército nepalí rescata con vida a 123 personas tras la riada, 29 de ellas extranjeras

Guardar

Katmandú, 27 ago (EFE).- El Ejército y las fuerzas de seguridad de Nepal rescataron este jueves con vida a 123 personas que se encontraban atrapadas o incomunicadas tras la devastadora riada del río Bhote Koshi, en el distrito de Rasuwa, fronterizo con el Tíbet, entre las que hay 29 extranjeros.

Según los últimos datos de la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres de Nepal (NDRRMA), un contingente militar trasladó en helicóptero a 95 personas desde Timure hasta Dhunche, la capital del distrito.

Los operativos continúan tratando de evacuar por aire a los extranjeros hacia Katmandú, mientras trabajan de manera paralela en el rescate aéreo de un grupo de 21 turistas indios localizados en Timure y en la extracción de varios operarios que siguen atrapados en la central hidroeléctrica de Haku.

PUBLICIDAD

El Gobierno nepalí ha intensificado las operaciones de auxilio en el cauce del río y las zonas devastadas, con un despliegue de más de 7.400 efectivos de seguridad y helicópteros combinados de las Fuerzas Armadas, los cuerpos policiales y el sector privado.

Según el reporte de la autoridad de emergencias, la riada ha destruido o dañado 35 puentes para vehículos, 45 puentes colgantes y 40 kilómetros de carreteras asfaltadas, lo que complica el acceso a las zonas arrolladas.

La repentina riada de agua, lodo y piedras ha golpeado también al sector energético del corredor de los ríos Bhote Koshi y Trishuli, donde al menos 12 proyectos hidroeléctricos han sufrido graves daños que han desconectado más de 430 megavatios de la red eléctrica nacional.

PUBLICIDAD

Decenas de técnicos e ingenieros de estas instalaciones se encuentran entre los colectivos más afectados por el aislamiento, tras el colapso de túneles e infraestructuras de acceso.

El último balance oficial eleva a 826 los desaparecidos en Nepal, entre los que hay 466 extranjeros, a los que se añaden otros 558 ilocalizables reportados en el Tíbet, a la espera de una unidad de cifras formal entre ambos países. EFE

PUBLICIDAD

(foto) (vídeo)