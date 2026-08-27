Carla Goyanes, su emocionante carta a su hermana Caritina en su segundo aniversario de muerte

27/08/2026 Carla y Caritina Goyanes en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Dos años después del trágico fallecimiento de Caritina Goyanes el 26 de agosto de 2024 a causa de un fallo cardíaco mientras se econtraba con su familia en Marbella intentando sobrellevar la muerte de su padre Carlos Goyanes -apenas 19 días antes-, Carla Goyanes ha querido rendir homenaje a su hermana de una manera tan especial como significativa.

Y si por la mañana ha capitaneado en Madrid junto a su marido Jorge Benguría y sus tres hijos, Carlos, Santi y Beltrán, una misa funeral en su memoria, a la que no han podido asistir su viudo Antonio Matos, sus hijos Pedro y MiniCari, ni su madre Cari Lapique por encontrarse de vacaciones en Sotogrande (Cádiz), pero sí numerosos amigos de la familia como Nuria González, a última hora ha sacado las fuerzas suficientes para recordar a su hermana en redes sociales con una preciosa y desgarradora carta y un carrusel de imágenes de su infancia y juventud que reflejan la estrecha relación que tenían y su amor incondicional.

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"Mi primera sonrisa fue para ti, y todavía me cuesta creer que hayan pasado ya dos años sin ti" ha comenzado su tributo público a Caritina con una instantánea de una Carla recién nacida sonriente en brazos de su hermana mayor, a la que han acompañado otras posando de lo más cómplices durante sus vacaciones familiares en la playa, en el campo, o acompañadas de sus padres como la piña que siempre fueron.

"Crecer a tu lado fue uno de los mayores regalos que me ha dado la vida. Aunque nos llevábamos muchos años, siempre fuiste mucho más que una hermana para mí, aunque a veces no se sabía muy bien quién era la mayor", ha confesado, asegurando que "hemos tenido la suerte de crecer en una familia increíble, tan unida y tan llena de amor, y tú siempre fuiste de las que hacían que todo fuera más fácil, que estuviéramos juntos y que la familia estuviera por encima de todo".

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Por eso, dos años después de su muerte, Carla ha expresado que, convencida que es lo que querría Caritina, "nos toca seguir a esta nueva generación sin ti, manteniéndonos igual de unidos, queriéndonos y cuidándonos como siempre hemos hecho, conservando esa forma tan tuya de hacer familia". "Te echamos de menos todos los días, pero hay fechas en las que es inevitable dar un pasito atrás, dejar que duela un poco más, para después coger impulso y seguir hacia delante. Te quiero y te echo de menos cada día", ha concluido este emocionante homenaje en redes sociales al que no ha tardado en reaccionar su madre, Cari Lapique: "Qué bonito mi amor, el recuerdo a tu hermana".