DOOGEE presentará en IFA Berlín 2026 su ecosistema mejorado para una exploración sin límites en actividades al aire libre
PR Newswire
BERLÍN, 27 de agosto de 2026
BERLÍN, 27 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- En IFA Berlín 2026, la marca mundial de dispositivos inteligentes DOOGEE presentará su estrategia de ecosistema impulsado por IA en las áreas de vida al aire libre, vida inteligente y vida en el hogar. El Outdoor Life Ecosystem combina smartphones resistentes, dispositivos tecnológicos ponibles inteligentes y dispositivos de audio de oído abierto para ofrecer experiencias al aire libre más seguras, inteligentes y envolventes.
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Creado en torno a "DOOGEE AI, Connect Beyond Limits", este ecosistema ofrece mayor protección, más autonomía y herramientas inteligentes para cada aventura.
Eficiencia: disfrute de más autonomía para vivir aventuras más largas
Disponer de una fuente de energía confiable es esencial para las excursiones al aire libre. El smartphone resistente V Max 2 Pro cuenta con una enorme batería de 22 000 mAh y es compatible con la carga inversa, lo que permite a los usuarios cargar hasta tres dispositivos de exterior simultáneamente. Diseñado para viajes largos, permite a los exploradores mantenerse conectados y preparados vayan donde vayan.
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Confiabilidad: confianza en cualquier entorno
Las aventuras al aire libre requieren herramientas confiables y una asistencia inteligente. El smartphone resistente S300 Plus Thermal integra una cámara térmica de alta definición con tecnología de IA con una resolución de hasta 1440×1080, lo que ayuda a los usuarios a identificar variaciones de temperatura y fuentes de calor ocultas en entornos complejos.
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El reloj inteligente para actividades al aire libre Anymoving M1 Pro cuenta con navegación por rutas mediante GPS de doble banda, una autonomía de hasta 30 días y análisis deportivo científico, lo que permite un posicionamiento preciso, el seguimiento del rendimiento y una exploración con total confianza.
Estética exterior: el estilo se une a la aventura
La tecnología para actividades al aire libre debe combinar un rendimiento resistente con una estética propia de este ámbito. Los auriculares de conducción ósea y oído abierto BoneBeat Swim Ray ofrecen un sonido envolvente al tiempo que permiten a los usuarios seguir siendo conscientes de lo que ocurre a su alrededor. Con una luz de seguridad LED y protección impermeable IP68, mejoran la visibilidad y la confiabilidad en actividades nocturnas, de natación y aventuras al aire libre extremas.
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Ecosistema DOOGEE Outdoor: explore más, viva más experiencias
A través de IFA Berlín 2026, DOOGEE demuestra su compromiso con la creación de un ecosistema completo para actividades al aire libre que aúna dispositivos resistentes, tecnología inteligente y experiencias centradas en la aventura. Desde potentes smartphones hasta dispositivos tecnológicos ponibles inteligentes y sistemas de audio de oído abierto, DOOGEE sigue ofreciendo a los usuarios la posibilidad de explorar más allá con confianza.
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DOOGEE en IFA Berlín 2026· Fecha: Del 4 al 8 de septiembre de 2026
· Lugar: Messe Berlin, Alemania
· Pabellón y stand: Pabellón 4.2 • Stand 129
· Sitio web:www.doogee.com
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FUENTE DOOGEE