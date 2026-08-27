Andrés Iniesta se estrena este viernes como entrenador del Gulf United

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Redacción deportes, 27 ago. (EFE).- Andrés Iniesta debutará este viernes como entrenador al frente del Gulf United FC, su primer equipo en los banquillos después de poner fin a su carrera como futbolista en 2024, en una nueva etapa profesional que ha comenzado en Emiratos Árabes Unidos.

El manchego, campeón del mundo con España y leyenda del Barcelona, inicia así su carrera en los banquillos apenas dos años después de retirarse como futbolista en Emiratos, donde disputó la última etapa de su trayectoria en el Emirates Club. Iniesta se incorporó al Gulf United el pasado junio después de obtener la Licencia A de entrenador y continúa su formación para conseguir la Licencia Pro.

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El exinternacional español dirigirá su primer partido oficial a las 19.05 horas (hora local/15.05 GMT) ante el Dibba Al Fujairah, en el New Dibba Stadium, en la primera jornada de la UAE First Division, la segunda categoría del fútbol emiratí. El rival de Iniesta será, además, uno de los recién descendidos de la máxima categoría y uno de los aspirantes al ascenso.

“Tengo muchas ganas de que llegue el viernes. Llevamos varias semanas trabajando con el equipo en una idea clara de juego y ahora toca competir. Empezar contra un rival que viene de Primera es un reto bonito y será una buena medida para saber dónde estamos”, señaló Iniesta.

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Su estreno se producirá en un proyecto especialmente centrado en la formación. El Gulf United, fundado en Dubái en 2019, ha encadenado dos ascensos hasta alcanzar la First Division.

El club destaca por trabajar con futbolistas jóvenes y dispone de la plantilla con menor edad media de la categoría, un contexto que encaja con la intención de Iniesta de iniciar su trayectoria como técnico desde el desarrollo individual de los jugadores.

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“Lo importante para nosotros no es solo el resultado, sino confirmar que los jugadores crecen partido a partido. Ese es el proyecto: desarrollar futbolistas con una atención especial a cada persona”, afirmó Iniesta.

El técnico español estará acompañado en su cuerpo técnico por Juan Carlos Calero y Davide Mariani como asistentes, Alex Gregorio como entrenador de porteros, Sergio Hidalgo como analista y Dylan Palmer como preparador físico.

Para Iniesta, el partido supone el primer paso de una nueva carrera profesional en el mismo país en el que puso fin a su etapa como jugador. Tras más de 1.000 partidos oficiales entre clubes y selección, un Mundial, dos Eurocopas y cuatro Ligas de Campeones, el excentrocampista afronta ahora desde el banquillo un camino que ha decidido comenzar lejos de los grandes focos y con un proyecto centrado en formar futbolistas.

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