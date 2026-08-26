Putin traslada a Al Shara la voluntad de Rusia de "profundizar la cooperación" con Siria

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El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha trasladado este miércoles al mandatario de Siria, Ahmed al Shara, la voluntad de Moscú de "profundizar la cooperación" en diversos campos, al tiempo que ha subrayado su apoyo a la "integridad territorial" y "soberanía" del país asiático.

El Kremlin ha señalado en un breve comunicado que ambos líderes "han discutido el estado actual y las expectativas de un mayor desarrollo de las relaciones ruso-sirias", antes de agregar que "se ha expresado un compromiso con profundizar el diálogo político y la cooperación a nivel de comercio, economía, asuntos humanitarios y otras áreas".

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Asimismo, ha hecho hincapié en que Putin "ha reafirmado la posición de principios en apoyo a la unidad, integridad territorial y soberanía" de Siria, así como "la creación de condiciones para una normalización a largo plazo y una reconstrucción tras el conflicto", en el que Moscú respaldó al ahora exmandatario Bashar al Assad, refugiado en Rusia.

La Presidencia rusa ha apuntado además que "ambas partes" han subrayado la "importancia" del memorando de entendimiento firmado el 9 de agosto sobre la "reorganización" en las bases de Jmeimim y Tartús --en las que Rusia cuenta con tropas--, al tiempo que ha destacado que ambos han acordado "continuar los contactos a varios niveles".

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El citado acuerdo fue alcanzado a raíz de unas negociaciones abiertas con las autoridades instauradas en Siria tras la huida de Al Shara, quien escapó a Rusia ante los avances de yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS), el grupo extremista liderado entonces por Al Shara, ahora presidente del país.

Desde entonces, las nuevas autoridades han ido obteniendo diversos reconocimientos a nivel internacional, incluida la retirada de sanciones sobre Damasco e incluso la salida del país del listado de Estados Unidos de patrocinadores del terrorismo, un paso dado por Washington el lunes que refleja la buena sintonía entre Al Shara y el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump.

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