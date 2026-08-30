La Fiscalía de Zambia imputa por traición al líder opositor Brian Mundubile

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La Fiscalía de Zambia ha imputado finalmente por traición al líder opositor y excandidato presidencial Brian Mundubile, detenido el pasado jueves en medio de la crisis desatada tras las elecciones de agosto, marcadas por una victoria del actual mandatario, Hakainde Hichilema, muy cuestionada por sus críticos.

El abogado de Mundubile, Milner Katolo, ha confirmado a MUVI TV que su cliente, así como el excandidato a la Vicepresidencia y compañero de fórmula, Makebi Zulu, y otras 16 personas más han sido imputados a raíz, sobre todo, de la violenta redada policial ocurrida en una residencia del líder opositor el 14 de agosto, un día después de las elecciones, y que acabó con la muerte del exministro Mutotwe Kafwaya.

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Mundubile y Zulu consiguieron escapar y acabaron pasando la semana siguiente resguardados en un centro de Naciones Unidas antes de terminar bajo custodia policial.

Para entonces, la Policía ya había anunciado que durante la redada en el lugar fueron incautadas varias armas de fuego y que varios de los presentes detenidos habían formado parte de las fuerzas de seguridad zambianas, de ahí la acusación de que tanto Mundubile como su Partido Nacional de la Reconciliación por la Unidad y la Prospedidad hayan sido acusados de atentar contra la estabilidad del Estado.

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Observadores regionales e internacionales describieron la jornada electoral como mayoritariamente pacífica, pero la Comisión de Derechos Humanos de Zambia ha exigido que se rindan cuentas por las personas cuyo paradero se desconoce tras las detenciones y los operativos de seguridad realizados en torno a los comicios.

La oposición no pudo impugnar legalmente el resultado electoral, ya que las autoridades clausuraron los tribunales el lunes, último día para presentar una demanda.

Hichilema jurará su cargo para un segundo mandato el 1 de septiembre.