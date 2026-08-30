La rebaja fiscal del gasóleo subirá a 20 céntimos el próximo martes tras dispararse su precio en julio

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La rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos aplicable al gasóleo se elevará a 20 céntimos por litro el próximo martes, 1 de septiembre, frente a los 5 céntimos inicialmente previstos para ese mes, debido a la fuerte subida del precio de este combustible en el mes de julio.

El detalle del IPC de julio confirmó que la subclase del gasóleo registró una subida interanual de precios del 15,7% el mes pasado, por encima del umbral del 15% previsto en el decreto de medidas para contener el impacto de la guerra en Irán.

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Al superarse ese umbral, se activa de forma automática la cláusula de salvaguarda incluida en el plan de respuesta anticrisis, por lo que la rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos aplicable al gasóleo se elevará a 20 céntimos por litro desde el martes que viene.

En cambio, la gasolina, que en julio se encareció un 7,3% interanual, por debajo del umbral del 15% fijado en el decreto, mantiene el calendario ordinario de retirada gradual, con una rebaja de 5 céntimos por litro en septiembre. "El mecanismo actúa así de forma proporcionada, reforzando la protección solo allí donde la presión de los precios lo justifica", subrayó Economía.

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El Ministerio considera que el último Real Decreto-ley de medidas anticrisis tiene un enfoque protector "adaptado a la evolución del conflicto en Irán, con un diseño prudente que permite volver a elevar la protección si se reproduce un escenario adverso".

El resto de medidas anticrisis siguen activas según lo previsto en el mismo Real Decreto-Ley.

Según Economía, las medidas adoptadas hasta la fecha están funcionando. Tanto el primer Plan de Respuesta puesto en marcha el 20 de marzo como su continuación, aprobada por el Consejo de Ministros a finales de junio, están cumpliendo su objetivo principal: amortiguar el impacto del 'shock' externo sobre la inflación y el poder adquisitivo de los hogares.

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En concreto, el Ministerio estima que las medidas han contribuido a reducir la inflación en un punto de media en los últimos meses. "Dicho de otro modo, el plan de respuesta ha amortiguado más de un 60% de la subida de los precios por el 'shock' externo que supone la guerra en Irán", defienden desde el Departamento que dirige Carlos Cuerpo.

El Gobierno asegura que seguirá realizando un seguimiento "minuto a minuto" del impacto de la guerra sobre la economía española, "de la mano" de los agentes sociales y de los sectores más afectados.

EL IPC ESCALA EN AGOSTO AL 4,3%

El pasado viernes, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó los datos adelantados de IPC, que apuntan de nuevo a una fuerte subida de los carburantes.

La inflación interanual escaló desde el 3,6% de julio al 4,3% en agosto, siete décimas más, registrando su cifra más alta desde febrero de 2023 y situándose por encima del 4% por primera vez desde abril de 2023.

Estadística atribuyó el fuerte repunte del IPC en agosto al encarecimiento de los combustibles y lubricantes para vehículos personales, así como a la evolución de los precios de los alimentos, que bajaron sus precios menos que en agosto de 2025.

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"La inflación general en agosto se sitúa en el 4,3% en el cálculo interanual,debido principalmente al encarecimiento de los carburantes por la persistencia del 'shock' energético derivado de la guerra en Irán", señalaron desde el Ministerio de Economía.

En todo caso, este dato del 4,3% es preliminar. La lectura final del mismo tendrá lugar el próximo 15 de septiembre, cuando se podrán conocer con más detalle los productos de la cesta de la compra que más tiraron al alza de los precios en agosto.

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OCTAVA SEMANA CONSECUTIVA DE ALZAS EN LOS PRECIOS DE LOS CARBURANTES

El precio de los carburantes ha encadenado esta semana su octava subida consecutiva, con lo que suma ya un encarecimiento de hasta casi el 24% desde que decayó la rebaja del IVA al 10% a principios del pasado mes de julio, tocando así máximos del verano en plena operación retorno de agosto.

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En concreto, el precio medio del litro del gasóleo, se ha incrementado esta semana un 1,8% con respecto a la anterior, para situarse en los 1,861 euros, consolidándose en niveles máximos desde mediados de abril.

Por su parte, el precio medio del litro de la gasolina ha escalado esta semana hasta los 1,723 euros, tras encarecerse un 1,55% con respecto a la semana pasada, tocando máximos desde marzo, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea consultados por Europa Press.

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Con estas nuevos subidas, el precio del diésel acumula un encarecimiento de más del 23,7%, mientras que el de la gasolina suma una subida del 19,8%.