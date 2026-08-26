Putin aborda con líder sirio memorándum sobre las bases rusas en el Mediterráneo

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Moscú, 26 ago (EFE).- Los presidentes ruso, Vladímir Putin, y sirio, Ahmed al Sharaa, sostuvieron hoy una conversación telefónica en la que abordaron el memorando de entendimiento que permitirá a Rusia mantener dos bases militares en Siria con una "redefinición" de funciones acordada tras un año y medio de negociaciones.

"Ambas partes destacaron la importancia del memorando de entendimiento del 9 de agosto sobre la reorganización de la base aérea de Hmeimim y la base de abastecimiento técnico material de Tartús (a orillas del Mediterráneo)", informó el Kremlin, en su primera mención oficial sobre el acuerdo.

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Según la Presidencia rusa los mandatarios también "debatieron la situación actual y las perspectivas de las relaciones ruso-sirias".

"Se expresó la disposición a profundizar el diálogo político, la cooperación comercial, económica, humanitaria y en otras ramas", señaló el Kremlin.

Putin aprovechó la ocasión para recalcar a su homólogo sirio la "posición de principios en apoyo a la unidad, integridad territorial de este país, la creación de condiciones para una normalización de la situación a largo plazo y la reconstrucción tras el conflicto".

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Ambos presidentes "acordaron mantener los contactos a diversos niveles entre ambos países".

El memorando firmado por Damasco y Moscú a principios de mes puso fin a conversaciones de más de año y medio y que comenzaron con la caída del régimen de Bachar al Asad en diciembre de 2024.

Según el Ministerio de Exteriores sirio esto pone en marcha "el proceso de reorganización de la presencia rusa en la costa siria", donde Damasco asumirá la gestión de las instalaciones civiles -principalmente el aeropuerto de Hmeimim y el cuarto muelle comercial del puerto de Tartús- para integrarlos gradualmente a la administración civil.

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Las bases militares se convertirán en "centros conjuntos de entrenamiento y rehabilitación", un proceso que debe completarse en un plazo máximo de tres meses.

La base naval de Tartús ha sido utilizada desde la década de 1970 tras un acuerdo entre la Unión Soviética y Siria, mientras que la aérea de Hmeimim fue construida y utilizada por las tropas rusas en 2015 para una mayor presencia en la intervención militar en favor del régimen de Al Asad.

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En 2017, en medio de un importante acercamiento debido a la influencia rusa en Oriente Medio, Damasco y Moscú firmaron un tratado de arrendamiento de ambas bases por 49 años que daba plenos poderes operativos a las tropas rusas.

Tras la caída de Al Asad, estas dos bases quedaron fuera del control de las nuevas autoridades de Siria, por lo que comenzó un proceso de negociación entre Damasco y Moscú para definir un nuevo estatus de sus relaciones militares y diplomáticas en medio del proceso de transición que aún continúa en el país árabe.

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El Kremlin no ha reaccionado por el momento a la sentencia de condena de muerte en rebeldía dictada el pasado 11 de agosto por las autoridades sirias contra Al Asad, actualmente exiliado en Rusia. EFE