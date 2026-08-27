Guardar

Mover a México no tiene edad: crece 64% la comunidad de conductores mayores de 60 años en DiDi

PR Newswire

CIUDAD DE MÉXICO, 27 de agosto de 2026

CIUDAD DE MÉXICO, 27 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Cumplir años en México representa hoy una oportunidad para mantenerse activos, independientes y conectados. En nuestro país, la esperanza de vida alcanzó en 2026 su punto más alto de la última década, con 76 años en promedio, y envejecer ahora significa encontrar nuevas formas de seguir adelante.

PUBLICIDAD

En el marco del Día del Adulto Mayor, que se conmemora cada 28 de agosto, DiDi reconoce a una comunidad que demuestra que las ganas de salir adelante no tienen fecha de caducidad. En solo dos años, la comunidad de conductores mayores de 60 años en la plataforma creció un 64%, pasando de 12 mil en 2024 a 20 mil en la primera mitad de 2026.

Además, esta actividad representa una oportunidad para fortalecer la autonomía y la convivencia social. Cada conductor realiza un promedio de 180 viajes mensuales, destacan la Ciudad de México y Toluca como las ciudades con mayor proporción de esta comunidad.

"Para mí, DiDi es mucho más que una forma de generar ganancias, es una oportunidad para mantenerme activo, tener independencia económica y seguir disfrutando de mi vida. Cada viaje es una historia diferente: platico con los pasajeros sobre su día y muchas veces también comparto algo de la mía. A mis 69 años, poder seguir trabajando, conocer personas, tener mis propias ganancias y sentirme independiente significa mucho para mí. DiDi me permite seguir adelante a mi ritmo y disfrutar de esta etapa de mi vida" , mencionó Inocencio Loranca, conductor de la plataforma.

PUBLICIDAD

La experiencia de estos conductores también se refleja en la valoración de los usuarios. Durante el primer semestre de 2026, obtuvieron una calificación promedio de 4.80 sobre 5 estrellas. De 74 mil comentarios analizados, "amable" fue la palabra más utilizada para describir sus viajes, junto con referencias a un "excelente servicio".

Hacia 2050, se estima que una de cada cuatro personas en Latinoamérica tendrá más de 60 años, lo que plantea la necesidad de impulsar oportunidades de inclusión productiva y social.

En este Día de los Abuelos, DiDi reconoce el valor, la amabilidad y la vitalidad de miles de personas mayores que continúan moviéndose y construyendo su propio camino. Para ellos, la edad no es un freno, sino el motor para seguir avanzando a su propio ritmo.

PUBLICIDAD

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/mover-a-mexico-no-tiene-edad-crece-64-la-comunidad-de-conductores-mayores-de-60-anos-en-didi-302861074.html

FUENTE DIDI