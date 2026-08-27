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La UE moviliza un millón de euros de ayuda de emergencia por las inundaciones en Nepal

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La comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, ha anunciado este jueves que la Unión Europea ha liberado un millón de euros para financiar ayuda de emergencia a Nepal por las inundaciones registradas en el norte del país, que han dejado hasta ahora cerca de 360 los muertos y cientos de desaparecidos, según las autoridades del país.

"Carreteras arrastradas por el agua. Pueblos incomunicados. Familias buscando a sus seres queridos desaparecidos. Las inundaciones repentinas en Nepal han destrozado comunidades que ya se estaban reconstruyendo de desastres anteriores", ha lamentado la comisaria en un mensaje en redes sociales.

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Asimismo, Lahbib ha asegurado que "la Unión Europea está con ellos" y que por eso ha movilizado un millón de euros "para llevar atención sanitaria urgente, alimentos, agua y refugio" al país asiático.

Ya este miércoles la Comisión Europea informó que el sistema satelital europeo Copernicus había sido activado para ayudar a mapear las áreas afectadas en Nepal y apoyar la respuesta sobre el terreno, y su presidenta, Ursula von der Leyen, ofreció la ayuda que fuera necesaria tras las "devastadoras" inundaciones.

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Las inundaciones han sido provocadas por la crecida del río Bhotekoshi en el distrito de Rasuwa, un distrito montañoso del norte de Nepal cerca de la frontera con Tíbet.

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