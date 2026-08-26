Xi pide "hacer todo lo posible" para reducir víctimas tras riada en el Tíbet y Nepal

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Pekín, 26 ago (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, señaló la prioridad de "hacer todo lo posible" para rescatar a las personas desaparecidas y reducir al máximo las víctimas, después de que este miércoles una enorme riada golpeara la zona fronteriza entre el distrito nepalí de Rasuwa y el condado chino de Gyirong.

Aún sin balance de víctimas, la agencia estatal Xinhua informó de que el accidente se produjo hacia las 10:30 hora local (02:30 GMT) cuando un flujo de lodo y rocas alcanzó la ciudad de Shigatse, en el mencionado condado, dejando "importantes víctimas y desaparecidos".

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Xi también instó a reubicar a la población amenazada y atender a los heridos, así como a reforzar el monitoreo y las alertas tempranas para evitar que se produzcan desastres secundarios.

El mandatario chino recordó que al encontrarse China en un período "crítico" de inundaciones, las regiones deben aplicar con rigor todas las medidas de prevención de inundaciones y tifones, identificar y tratar todo tipo de riesgos ocultos, prevenir la ocurrencia de desastres graves o accidentes y garantizar la vida y bienes de la población.

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La riada llega después de un verano marcado en el gigante asiático por tifones, lluvias torrenciales, riadas y deslizamientos, con decenas de muertos y evacuaciones preventivas de cientos de miles de personas.

Las autoridades nepalíes informaron de que la avenida de agua llegó hacia las 9:15 hora local (3:30 GMT) al río Bhote Koshi desde el lado tibetano, dejando en paradero desconocido a decenas de personas que podrían haber quedado atrapadas por las aguas.

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La crecida, según las mismas fuentes, no fue causada por las lluvias y su origen aún no ha sido determinado, aunque entre las posibilidades se contempla un desbordamiento o ruptura de un lago glaciar en el Tíbet.

Los primeros informes apuntan a que entre 30 y 40 conductores y decenas de agentes de policía podrían estar desaparecidos, pero las cifras todavía no han podido ser verificadas, además de un grupo de 50 peregrinos con el que una agencia de viajes perdió el contacto cuando se dirigía hacia la frontera.

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Tanto el Tíbet como Nepal anunciaron que ya han movilizado fuerzas para realizar las labores de búsqueda y rescate en el terreno.

La inundación ha afectado gravemente a este corredor fronterizo, uno de los principales pasos terrestres entre Nepal y China y una ruta utilizada también por peregrinos y turistas que viajan hacia el Tíbet. EFE