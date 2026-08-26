Comienza en Suecia la votación anticipada para las elecciones legislativas

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Copenhague, 26 ago (EFE).- Suecia abrió este miércoles la votación anticipada para las elecciones legislativas del próximo 13 de septiembre, en las que la oposición de centroizquierda parte con ventaja en los sondeos previos.

Los suecos podrán votar por anticipado desde hoy hasta el mismo día de los comicios.

El bloque opositor ha encabezado las encuestas en los últimos meses con una ventaja sólida de cerca del 10 %, pero la distancia se ha estrechado de forma progresiva.

Según un sondeo difundido hoy por la emisora pública Radio de Suecia, la oposición ganaría los comicios con el 51,3 % frente al 46,6 % del bloque de derecha.

El conservador Ulf Kristersson ha gobernado los últimos cuatro años encabezando un Ejecutivo en minoría que incluye también al Partido Liberal y al Partido Democristiano.

La coalición de gobierno cuenta con el apoyo externo del ultraderechista Demócratas de Suecia, que le garantiza la mayoría en la Cámara. EFE

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