Miércoles, 26 de agosto de 2026 (07.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 26 ago (EFE).-

Neuhardenberg (Alemania).- El canciller alemán, Friedrich Merz, informa de los resultados de la tradicional reunión de verano del Gobierno de coalición antes del inicio del nuevo curso político, en la que los conservadores y socialdemócratas han analizado retos como el tibio crecimiento y la falta de competitividad, en un momento de descontento generalizado de los germanos con el Ejecutivo y antes de tres elecciones clave en el este del país.

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Washington.- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, recibe a su homólogo mexicano, Roberto Velasco Álvarez, para tratar asuntos de migración y seguridad, prioritarios en la relación entre ambos países vecinos.

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Cali (Colombia).- Entre los escombros de los edificios derrumbados en Cali por el terremoto del 10 de agosto empiezan a aparecer fragmentos de objetos personales, fotografías y recuerdos que alguna vez hicieron parte de centenares de hogares y que hoy cuentan otra historia, la de las muchas vidas que se perdieron.

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San Salvador .- Cerca de 6,9 millones de quintales de maíz, frijol y sorgo de la siembra postrera estarían en riesgo de perderse en El Salvador a consecuencia de la sequía que ha afectado, principalmente, a la zona oriental del país en las últimas semanas por influencia del fenómeno El Niño, advierten pequeños y medianos productores agropecuarios.

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Islamabad.- Al menos 15 bebés recién nacidos fallecieron el miércoles tras desatarse un incendio en el hospital del Instituto de Ciencias Médicas de Pakistán (PIMS), en Islamabad, según reportó la cadena local Geo News.

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Guangxi/Fujian (China).- El tifón Narra se debilitaba este miércoles tras tocar tierra en la isla china de Hainan y la provincia de Cantón, mientras las autoridades mantenían la alerta por Saudel, que avanzaba por el mar de China Oriental y podría acercarse en los próximos días a las costas orientales del país asiático.

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Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV preside la tradicional audiencia general en el Vaticano.

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Pekín.- Los Juegos Mundiales de Robots Humanoides de Pekín celebran sus principales finales y la ceremonia de clausura, una jornada que permitirá evaluar la evolución de las máquinas respecto a la primera edición, celebrada en 2025.

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La Paz.- Sectores afines al expresidente de Bolivia Evo Morales se reúnen en el centro del país para definir medidas de presión contra el incremento del precio del diésel para grandes consumidores y en defensa de su líder antes las órdenes de captura que pesan contra el exgobernante, pese a que sigue vigente el estado de excepción.

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Ciudad de Guatemala.- El director del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), Harris Whitbeck, asegura que los turistas extranjeros que llegan al país centroamericano están registrando estadías más prolongadas e incrementando su gasto diario en los distintos destinos que visitan.

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Miami (EE.UU.).- El costo de la vida en Miami supera por primera vez al de Nueva York ante el aumento de los precios de la vivienda y los alimentos, revelan datos de la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos (BEA), un fenómeno que se ha agudizado en medio de la mudanza de los multimillonarios a esta ciudad del sur de Florida.

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Coto Brus (Costa Rica).- Cuando apenas eran unos niños Cristian y Amado Vargas comenzaron a recolectar piedras extrañas en una quebrada a la que solían ir a jugar y pescar, sin imaginarse que tres décadas después tendrían en su poder cerca de 10.000 piezas fósiles correspondientes a animales que hace miles de años habitaron lo que hoy es Costa Rica.

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Gadungaal Yuin /Canberra (Australia).- Mientras Europa atraviesa una de sus peores temporadas de incendios de los últimos años, Australia aprovecha el invierno austral para prepararse ante un verano que podría ser especialmente severo, combinando satélites, Inteligencia Artificial y drones con el conocimiento ancestral de las comunidades aborígenes para anticiparse al fuego.

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Lima.- Presentación de los resultados de las recientes investigaciones arqueológicas realizadas en Vichama, ciudad de la civilización Caral, la más antigua de América, que se desarrolló al norte de Lima hace unos 5.000 años.

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San Juan de Luz (Francia).- La obra de Manuel de Falla, de cuyo nacimiento se cumplen 150 años, protagoniza el Festival Ravel de la localidad vascofrancesa de San Juan de Luz, que este año explora los vínculos musicales entre Francia y España.

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Seúl.- Corea del Sur vive el último verano en el que podrá venderse la sopa de carne de perro, un plato tradicional de los meses de más calor, antes de que la prohibición del comercio de estos animales para consumo entre en vigor en 2027, mientras el negocio sufre un inevitable declive.

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Calcuta (India) .- Devotos han participado este miércoles en una oración colectiva para conmemorar el 116º aniversario del nacimiento de la Madre Teresa, nacida en 1910 y que recibió el Premio Nobel de la Paz en 1979 por su labor misionera en Calcuta.

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Asia (varias ciudades).- Musulmanes en Asia celebran un aniversario más del nacimiento de Mahoma.

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Nueva York (EE.UU.).- Inicia la residencia del cantante británico Harry Styles en el Madison Square Garden de Nueva York.

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Madrid.- Las historias de la escritora superventas Elísabet Benavent regresan a Netflix el 28 de agosto con la adaptación de su novela 'Toda la verdad de mis mentiras' en una miniserie compuesta por cinco episodios que explora el "amor por los amigos" y el concepto de que "detrás de cada mentira hay una verdad", en palabras de la autora.

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Los Ángeles (EE.UU.).- 'Coyote vs. Acme', la película que convierte las eternas desventuras de Wile E. Coyote en una batalla legal contra la poderosa corporación Acme, llegará finalmente a los cines después de vivir una odisea similar detrás de cámaras. "Hicimos una película sobre un desvalido y la película se convirtió en una desvalida", dice a EFE su director, Dave Green.

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Lima.- El comité ejecutivo de Panam Sports, la organización deportiva panamericana, hace una visita a las sedes que acogerán los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

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Nueva York (EE.UU.).- Las semifinales y final del dobles mixto del Abierto de Estados Unidos se disputan este miércoles con un premio de un millón de dólares en juego para la pareja ganadora.

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cdp/alm/EFE

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