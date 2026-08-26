La hermana del fallecido senador Lindsey Graham se impone en las primarias republicanas para ocupar su escaño

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Darline Graham, hermana del fallecido senador Lindsey Graham, se ha impuesto este martes en las primarias del Partido Republicano para ocupar el escaño que dejó vacante en Carolina del Sur el conservador con su muerte hace poco más de un mes, a los 71 años, según las proyecciones recogidas por diversos medios estadounidenses.

Graham se ha impuesto en segunda vuelta a Ralph Norman tras una campaña en la que ha contado con el apoyo explícito del presiente de Estados Unidos, Donald Trump, para que permanezca en el escaño que ocupa de forma temporal tras el fallecimiento de su hermano, para el que fue nombrada por el gobernador del estado, Henry McMaster.

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Tras su victoria, la política, con escasa experiencia, ha señalado ante sus seguidores que "sigue echando de menos a Lindsey todos los días". "Todavía hay un gran vacío en mi corazón, pero sé que en este momento nos está mirando desde el cielo, muy orgulloso de todos los que están en esta sala", ha destacado, tal y como ha informado la cadena de televisión estadounidense CNN.

Asimismo, ha dado las gracias al inquilino de la Casa Blanca por su importante apoyo durante la campaña y ha reseñado que "Carolina del Sur es un verdadero bastión de Trump", al tiempo que ha apuntado que su hermano consideraba al mandatario como "uno de sus amigos más cercanos".

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La republicana ha hecho además un llamamiento a los votantes republicanos a respaldar su papeleta de cara a su enfrentamiento en las urnas en noviembre con la demócrata Annie Andrews, quien aspira a dar la sorpresa en un estado que es considerado como uno de los bastiones del Partido Republicano.

La votación de este martes es la segunda que se celebra en Carolina del Sur en los últimos meses, dado que el propio Lindsey Graham, quien era senador desde 2003, había ganado las primarias celebradas el 9 de junio, que han tenido que volver a tener lugar tras su repentino fallecimiento.

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Graham murió el 11 de julio a causa de un problema coronario, concretamente una "disección aórtica causada por una aterosclerosis", según un examen preliminar realizado por la oficina del jefe médico forense del distrito de Columbia, Francisco Diaz, a la espera de la conclusión de los análisis forenses.

El fallecimiento del político, que desempeñaba el cargo de presidente del Comité Presupuestario del Senado, representó una conmoción para el ala neoconservadora del Partido Republicano y queda por ver su impacto en la composición de la Cámara Alta, donde los republicanos tienen una mayoría muy ajustada.

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