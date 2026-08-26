Medvedev se estrella con Damm en su estreno en Winston Salem

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Chicago (EE.UU.), 25 ago (EFE).- El ruso Daniil Medvedev, número ocho del mundo y primer favorito, cayó este martes en su debut en el ATP 250 de Winston Salem ante el estadounidense Martin Damm, número 92.

Medvedev, que venía de una tempranera eliminación en Cincinnati contra Brandon Nakashima, vivió otra noche complicada en la semana que lleva al Abierto de Estados Unidos.

Entre los demás resultados de la jornada, el argentino Juan Manuel Cerúndolo avanzó a la tercera ronda con una sufrida victoria contra el indio Dhakshineswar Suresh por 7-6(10) y 6-3.

También ganó el peruano Ignacio Buse, que eliminó al australiano Adam Walton (6-2, 5-7 y 6-3).

Quedaron eliminados el argentino Mariano Navone, doblegado por el australiano James Duckworth, y el paraguayo Daniel Vallejo, que cayó contra el holandés Botic Van De Zandschulp. EFE