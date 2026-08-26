La desigualdad salarial baja en México, según Banamex, pero persiste en la informalidad

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Ciudad de México, 25 ago (EFE).- La recuperación del salario mínimo en México redujo la desigualdad salarial durante la última década, aunque el efecto se concentró en el empleo formal y fue mucho más limitado entre los trabajadores informales, que representan alrededor del 55 % de la ocupación, señaló este martes Banamex.

En su reporte diario, la firma financiera señaló que entre 2016 y 2025 el salario mínimo multiplicó por 3,8 su valor nominal y aumentó 145 % su poder adquisitivo por hora en términos reales, tras una política de incrementos más acelerados a partir de 2019.

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En el sector formal, donde el salario mínimo es obligatorio por ley, el ingreso por hora del percentil 10, correspondiente a los trabajadores con menores remuneraciones, aumentó 32 % en términos reales, mientras el percentil 90 avanzó 12 %.

Como resultado, la distancia entre ambos extremos bajó de 4,9 a 4,2 veces, equivalente a una reducción de 14 % en la desigualdad salarial.

En tanto, el coeficiente de Gini, que mide el grado de desigualdad en la distribución de la riqueza, también descendió de 0,391 a 0,367.

La dinámica fue distinta en la informalidad, pues el ingreso del percentil 10 subió 29 %, pero el del percentil 90 aumentó 28 %, por lo que la brecha apenas pasó de 5,3 a 5,2 veces y el Gini se mantuvo prácticamente sin cambios, de 0,411 a 0,412.

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Banamex consideró que estos resultados muestran que "la disminución de la desigualdad laboral agregada provino principalmente del empleo formal", mientras en el sector informal "los ingresos crecieron de manera relativamente homogénea a lo largo de la distribución".

En la distribución salarial agregada, el banco calculó una disminución de 9 % entre percentiles superiores e inferiores.

No obstante, el análisis también apuntó a un “efecto faro”, mediante el cual el salario mínimo influye sobre las remuneraciones incluso en sectores donde no existe obligación legal de pagarlo.

Esa influencia sería menor en la informalidad y se concentraría entre los trabajadores de menores ingresos, mientras el banco destacó que el salario mínimo ya supera la remuneración mediana del sector informal.

Al considerar solo las jornadas completas, el análisis indicó que más de la mitad de los trabajadores informales percibiría ingresos inferiores a ese umbral y, al considerar jornadas parciales o intermitentes, la proporción se acerca a dos de cada tres.

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En el empleo formal, añadió el reporte, alrededor de uno de cada cinco trabajadores se ubica por debajo de ese nivel, en buena medida por jornadas reducidas.

Banamex advierte que, mientras una parte importante del mercado laboral permanezca en la informalidad, nuevos aumentos al salario mínimo podrían tener un impacto más visible sobre el nivel de los ingresos que sobre la reducción de la desigualdad total. EFE

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