Dolly Parton murió tras una "breve batalla contra el cáncer", confirmó su equipo

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Los Ángeles (EE.UU.), 25 ago (EFE).- La cantautora, actriz y filántropa Dolly Parton murió este martes a los 80 años tras una breve batalla contra el cáncer, según informó su equipo a la revista People.

"Tras afrontar con valentía una breve batalla contra el cáncer, Dolly partió de esta vida terrenal hoy en el Vanderbilt-Ingram Cancer Center, rodeada de sus seres queridos", señaló el comunicado.

El escrito no indica el tipo de cáncer que padecía la cantante de 'Jolene', pero confirma que falleció hoy en el centro médico especializado en Nashville, Tennessee.

"Nuestra querida Dolly Parton dedicó su vida y su carrera a brindar alegría, risas, esperanza e integridad a todo lo que tocaba. Su generosidad sin igual llegó a la vida de innumerables personas a las que nunca conoció, pero siempre estuvo dispuesta a ayudar", decía el comunicado.

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"Ya sea por los cientos de millones de libros donados a través de su invaluable Biblioteca de la Imaginación o por la financiación de investigaciones que ayudaron a crear una vacuna que salva vidas y que se utiliza en todo el mundo, el amor incondicional de Dolly por todas las personas fue la fuerza que impulsó su legado", continúa el escrito.

Parton ingresó en el hospital de Nashville el viernes 21 de agosto donde murió cuatro días después.

La cantante fue hospitalizada por problemas renales y autoinmunes, según informó este martes la revista TMZ, el mismo día en que había reconocido a la revista People que atravesaba por momentos complicados en cuestión de salud, aunque aseguró que le quedaban muchas cosas por hacer.

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"Estoy lidiando con algunos problemas de salud a los que no presté atención mientras cuidaba de Carl", dijo la cantante, en referencia a su difunto esposo Carl Thomas Dean, quien falleció en marzo de 2025 a los 82 años.

La artista ya había dado indicios de su delicado estado en septiembre de 2025, cuando anunció el aplazamiento de una serie de conciertos previstos para diciembre en el Caesars Palace de Las Vegas, los cuales finalmente fueron cancelados meses después.

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Esta misma situación coincidió con su ausencia en la ceremonia de los Premios de los Gobernadores de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, en la que fue condecorada con un Óscar honorífico, que aceptó a través de un mensaje grabado en video.

El sobrino de Parton, Bryan Seaver, fue el primero en confirmar su muerte a través de un video publicado en el Instagram de la intérprete.

Seaver, hijo de Cassie Parton y jefe de seguridad de la cantante, habló en nombre de su familia cumpliendo la petición de la propia cantante de dar el anuncio de esa manera.

"Es un honor, un honor que se mezcla con un orgullo absoluto y una profunda tristeza. Pero la tristeza es nuestra, no de Dolly. Dolly vivió en la luz y está en los brazos de Jesús, donde seguramente la recibirán Carl, sus padres y muchísimas otras personas que la cuidaron y anhelaron encontrarse con ella en el cielo", dijo Seaver.

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Dolly Parton es considerada una de las cantantes de country más relevantes de la historia. Cuenta con 11 premios Grammy y además de sus incursiones en el cine, es también filántropa y empresaria. EFE