Mandan a prisión a la exvicepresidenta de Liberia Howard-Taylor por supuesto narcotráfico

Guardar

Nairobi, 26 ago (EFE).- La exvicepresidenta de Liberia Jewel Howard-Taylor (2018-2024) fue trasladada a la prisión central de Monrovia, acusada de cargos de conspiración criminal y lavado de dinero en relación con una red millonaria de narcotráfico, por decisión del Tribunal Municipal de Monrovia.

El juez Ben Barco rechazó el martes la solicitud de sus abogados de transferir a Howard-Taylor a arresto domiciliario o a alguna institución médica, tras caer enferma mientras se encontraba bajo custodia policial, según informaron este miércoles medios locales.

Taylor permanecerá en la prisión durante el proceso legal de un caso en el que se le imputan cargos como la importación sin licencia de sustancias controladas; la venta, distribución y transporte sin licencia de sustancias controladas; tráfico ilícito de drogas; incitación a la comisión de delitos; complicidad en delitos; conspiración criminal; y blanqueo de dinero.

PUBLICIDAD

La exvicepresidenta ha negado las acusaciones y ha rechazado cualquier vínculo con la supuesta red de narcotráfico.

Su arresto se produjo el 19 de agosto en el Aeropuerto Internacional Roberts, en la ciudad de Harbel (oeste), cuando Howard-Taylor se disponía a viajar a Ghana para participar en una conferencia.

También han sido imputados "in absentia" otras tres personas, incluyendo a dos nacionales croatas y uno ucraniano que formaban parte presuntamente de esta red de narcotráfico internacional.

Estas acusaciones, según el Ministerio de Información, están conectadas con la incautación el pasado 21 de julio de un alijo de cocaína por valor de 317,6 millones de dólares en la localidad costera de Duazon (oeste), que medios locales describieron en su momento como la mayor confiscación de droga de la historia de este país de África occidental.

PUBLICIDAD

Howard-Taylor (exmujer del expresidente y criminal de guerra Charles Taylor), formó parte del Gobierno de George Weah, después de ejercer como senadora entre 2006 y 2018.

África occidental se ha convertido en una ruta clave para el tráfico de cocaína hacia Europa, lo que ha llevado a grandes incautaciones en los últimos años en varios países de la región, mientras el consumo de esta droga ha crecido también en el continente africano. EFE

PUBLICIDAD

(foto) (vídeo)