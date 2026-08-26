Mueren dos personas, entre ellas un niño, en un ataque de Ucrania contra la región rusa de Lípetsk

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Al menos dos personas, entre ellas un niño, han muerto este miércoles a causa de un ataque con drones ejecutado por el Ejército de Ucrania contra la región rusa de Lípetsk, según han denunciado las autoridades de Rusia, que han confirmado además un incendio de gran envergadura en un centro del gigante del comercio electrónico ruso Wildberries en Tambov.

El gobernador de Lípetsk, Igor Artamonov, ha afirmado que el impacto de un dron "ha causado un incendio en una vivienda privada", causando la muerte de un hombre y un niño de catorce años. "Otras dos mujeres han resultado heridas. Están hospitalizadas y recibiendo toda la atención médica necesaria", ha señalado.

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"Traslado mis sinceras condolencias a los familiares y amigos de las víctimas", ha manifestado en un breve mensaje en redes sociales, sin que las Fuerzas Armadas de Ucrania se hayan pronunciado por ahora sobre el objetivo de este ataque.

Asimismo, el gobernador de Tambov, Evgeni Pervishov, ha acusado "al régimen neonazi de Kiev" de un "ataque terrorista masivo" contra la localidad de Kotovsk y ha reseñado que "los ataques con drones ucranianos han causado un incendio en un centro logístico de Wildberries". "Las llamas cubren 100.000 metros cuadrados", ha detallado.

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"Según las informaciones preliminares, un empleado de Wildberries ha sufrido una conmoción cerebral a causa de la onda expansiva", ha puntualizado Pervishov, quien ha afirmado que una vivienda privada ha sufrido también daños a causa de este ataque, perpetrado cerca de un mes después de la muerte de siete empleados de la citada empresa en otro ataque con aparatos no tripulados.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha señalado que los sistemas de defensa antiaérea han destruido durante las últimas horas 426 drones ucranianos en varias regiones del país, entre ellas la de Moscú, así como en la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, un paso que no ha sido reconocido desde entonces por la comunidad internacional.

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