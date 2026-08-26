La ONU denuncia la ejecución de 11 personas en el este de Libia sin un juicio justo

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La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha denunciado este miércoles la ejecución de 11 personas en el este de Libia sin un juicio justo, incidiendo en que este episodio supone un "grave retroceso" tras 15 años sin ejecuciones de este tipo.

"Estamos consternados por la ejecución masiva de 11 hombres en el este de Libia la semana pasada, sin un juicio justo ante un tribunal militar", ha señalado la oficina en un comunicado difundido en redes sociales.

Estas ejecuciones judiciales "suponen un grave retroceso". "No debe haber más. La pena de muerte es incompatible con el derecho a la vida y también aumenta el riesgo de ejecutar a personas inocentes", ha añadido.

De lado de las autoridades de Trípoli, internacionalmente reconocidas, la oficina del Ministerio de Estado para Desplazados y Derechos Humanos ha indicado que las ejecuciones sobre la base de sentencias de tribunales militares constituye "una evolución sumamente peligrosa" que amenaza el derecho a la vida y el Estado de Derecho.

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Tras recalcar que la gravedad de los delitos no justifica no garantizar un juicio justo, el derecho a la defensa o el derecho a comparecer ante el juez civil competente, ha recordado que el Tribunal Supremo libio en 2024 declaró inconstitucional remitir a civiles a tribunales militares en casos de terrorismo y rechazó la ampliación de la jurisdicción militar si afecta a los derechos de los civiles.

"Aplicar penas máximas irreversibles en las actuales circunstancias de Libia podría profundizar la polarización, socavar la confianza en las instituciones judiciales y obstaculizar la reconciliación nacional y los esfuerzos por construir una paz sostenible", ha añadido, pidiendo el cese inmediato de cualquier medida adicional destinada a ejecutar las sentencias.

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AUTORIDADES PARALELAS EN LIBIA

A propuesta de Estados Unidos, las fuerzas del este de Libia se han abierto a mantener negociaciones para una reunificación administrativa, argumentando que se trata de una iniciativa "única" y diferente a marcos previos planteados para zanjar la crisis y poner fin al periodo de transición y unificar las instituciones "nacionales".

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El país atraviesa desde hace años una situación de bicefalia en medio de la inestabilidad tras la caída del entonces líder, Muamar Gadafi, --acentuada tras el aplazamiento de las elecciones de 2021-- con unas autoridades paralelas asentadas en el este del país, sin que las conversaciones de reintegración hayan logrado por ahora resultados.