Gustavo Costas llega a Paraguay para tomar las riendas de Cerro Porteño

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Asunción, 26 ago (EFE).- El entrenador argentino Gustavo Costas aterrizó este miércoles en Paraguay para tomar las riendas del Cerro Porteño, uno de los clubes más populares del país y con el que ya alzó cuatro títulos domésticos entre 2005 y 2007.

"Estoy muy contento de venir, saben lo que son mis sentimientos por Paraguay, por toda la gente que siempre me trató bárbaro, (esta) es mi segunda casa", dijo Costas a periodistas al descender del avión.

El bonaerense de 63 años emprenderá desde el próximo domingo su segunda etapa al frente del 'Ciclón de Barrio Obrero', al que capitaneó anteriormente entre el 1 de enero de 2005 y el 24 de abril de 2007, cuando levantó los torneos Apertura y Clausura de 2005 -con lo que fue campeón absoluto ese año-, así como el Clausura de 2006.

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El antiguo timonel del Racing Club no aclaró los términos de su vinculación con el Cerro Porteño, que aún dirige su compatriota Ariel Holan.

"Mañana no voy a estar, sería una falta de respeto", dijo Costas sobre el partido que disputará el Cerro Porteño ante Resistencia este jueves por la Copa Paraguay.

Por otro lado, Costas apuntó que le gusta "mucho" el actual plantel del club Azulgrana, aunque apuntó que el equipo y sus jugadores no están atravesando por un buen momento.

"No vamos a llegar a empezar a pedir jugadores", dijo.

Cerro Porteño marcha en la novena posición en la liga local, con 6 puntos en 6 fechas y a 9 enteros del líder, el Libertad.

El mal momento del club determinó la salida de Holan, quien ganó 8 partidos, empató 5 y perdió 9 en 22 presentaciones al frente del 35 veces ganador de la liga paraguaya. EFE