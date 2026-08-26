Guardar

MERCAN Group anuncia su primer desarrollo hotelero en Panamá: Pullman Panama City

PR Newswire

PANAMÁ, 26 de agosto de 2026

PANAMÁ, 26 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- MERCAN Group anunció el desarrollo de Pullman Panama City, su primer proyecto hotelero en Panamá, desarrollado en alianza con Accor, bajo la marca Pullman Hotels & Resorts.

El proyecto transformará un activo hotelero existente en Bella Vista, ciudad de Panamá, en un desarrollo de uso mixto con 306 llaves: 180 habitaciones hoteleras y 126 suites ejecutivas, además de restaurantes, bares, rooftop con piscina, gimnasio, spa, espacios de coworking, salas de reuniones y áreas de entretenimiento. Su apertura está prevista para 2028.

PUBLICIDAD

El fundador, presidente y CEO de MERCAN Group, Jerry Morgan, expresó: "Pullman Panama City representa mucho más que nuestro primer proyecto hotelero en Panamá. Es la oportunidad de poner nuestra experiencia internacional al servicio de un país en el que vemos conectividad, estabilidad, capacidad para atraer inversión y una clara proyección global".

La apuesta coincide con el crecimiento de la actividad turística panameña. Según datos oficiales, durante el primer trimestre de 2026 el país recibió cerca de un millón de visitantes, 17,3% más que en igual período de 2025.

La ministra de Turismo de Panamá, Gloria De León, explicó: "La llegada de este proyecto a Panamá es una señal clara de confianza en nuestro país y en el potencial de nuestra industria turística. Cada nueva inversión que fortalece nuestra oferta genera oportunidades que van mucho más allá de un hotel: alcanza a transportistas, productores, restaurantes, profesionales y emprendedores. Desde la ATP queremos seguir impulsando un turismo que se traduzca en inversión, empleo y oportunidades reales para los panameños".

PUBLICIDAD

Por su parte, Abel Castro, Chief Development Officer de Accor Américas expresó que "la firma de Pullman Panama City representa un paso importante en la expansión del portafolio de Accor en América Latina. Gracias a su ubicación estratégica, el hotel responderá a las necesidades de viajeros de negocios y de placer en uno de los destinos urbanos más relevantes de la región. Estamos convencidos de que Pullman reúne la combinación adecuada de una marca internacional sólida, una propuesta contemporánea de hospitalidad y una fuerte capacidad comercial para maximizar el potencial de este proyecto".

La reinterpretación arquitectónica estará a cargo de Mallol Arquitectos. Con más de tres décadas de trayectoria internacional, MERCAN Group reporta más de 32 hoteles y proyectos, 4.100 inversionistas internacionales y USD 2.000 millones en inversión acumulada.

View original content:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/mercan-group-anuncia-su-primer-desarrollo-hotelero-en-panama-pullman-panama-city-302860994.html

FUENTE MERCAN Group